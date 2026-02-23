Володимир Зеленський дав інтервʼю ВВС

Російський диктатор Владімір Путін фактично розпочав Третю світову війну, яка досі не стала повномасштабною через опір українців. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в опублікованому 22 лютого інтерв’ю BBC.

«Я вважаю, що Путін уже це почав. Питання в тому, скільки території він зможе захопити і як його зупинити... Росія хоче нав'язати світові інший спосіб життя та змінити життя, яке люди обрали для себе», – сказав Зеленський.

Президент вважає, що Третя світова війна не переходить у повномасштабну фазу завдяки українському спротиву.

Він вчергове відкинув вимогу Росії вивести війська з Донеччини, частини Херсонщини та Запоріжжя. В інтервʼю Зеленський пояснив, що бачить це не поступкою територіями, а «залишенням напризволяще сотень тисяч людей», які там живуть. Крім того, президент вважає, що відхід українських військ з фронту розділить суспільство.

На думку Володимира Зеленського, територіальні поступки могли б тимчасово задовольнити Путіна та дадуть йому можливість відновити сили для чергової атаки.

«Наші європейські партнери кажуть, що це може зайняти від трьох до п'яти років. На мою думку, він може одужати не більше ніж за пару років. Куди він піде далі? Ми не знаємо, але те, що він захоче продовжувати (війну – ред.), – це факт», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 17 лютого після тристоронніх переговорів очільник української делегації Рустем Умєров повідомив, що делегації провели спільні переговори, а потім розділилися на групи: військову та політичну. Сторони обговорювали «практичні питання і механіку можливих рішень».

У політичній групі від російської сторони брав участь помічник Владіміра Путіна Владімір Мединський. Мединський відомий своєю звичкою філософствувати на тему «історичного коріння» під час переговорів. На його слова відреагував Зеленський, який заявив, що така манера очільника російської делегації може вказувати на несерйозність ставлення Росії до переговорів та затягування переговорів. Президент заявив, що Україна «не має часу на це лайно».