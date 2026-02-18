Володимир Зеленський розкритикував роботу Владіміра Мединського на переговорах

Володимир Зеленський різко прокоментував заяви помічника Путіна Владіміра Мединського під час перемовин щодо завершення російсько-української війни. Президент України в інтервʼю для Axios зазначив, що не має часу на «це лайно», передають «РБК-Україна» та Hromadske.

Під час нового раунду тристоронніх переговорів щодо завершення війни переговорну групу росіян знову очолив помічник Владіміра Путіна Владімір Мединський. Раніше він вже керував делегацією Росії на перемовинах, що відбувались навесні 2025 року. Мединський відомий своєю звичкою філософствувати на тему «історичного коріння» під час переговорів. Зокрема, за словами заступника керівника Офісу Президента Сергія Кислиці, одного разу він заявив, що на війні Росії проти України «росіяни вбивають росіян».

Володимир Зеленський висловив побоювання, що така манера очільника російської делегації може вказувати на несерйозність ставлення Росії до переговорів. На думку президента, росіяни можуть таким чином затягувати час, щоб продовжити бойові дії.

«У нас немає часу на все це лайно. Тому ми повинні вирішувати й повинні завершити війну», – заявив Володимир Зеленський у коментарі для Axios.

Журналісти Axios також повідомили, що робота політичних груп під час чергового раунду переговорів, що відбувся Женеві у вівторок, 17 лютого, зайшла у «глухий кут» саме через позицію Владіміра Мединського.

Зауважимо, що Владімір Мединський родом з України. Він народився у 1970 році у місті Сміла, що у Черкаський області. А у 1980-х роках разом з родиною переїхав до Москви. Мединський обіймає посаду помічника Путіна з 2020 року, а 28 лютого 2022 року брав участь у переговорах з Україною на українсько-білоруському кордоні в Гомельській області.

Нагадаємо, 17 лютого після тристоронніх переговорів очільник української делегації Рустем Умєров повідомив, що делегації провели спільні переговори, а потім розділилися на групи: військову та політичну. Сторони обговорювали «практичні питання і механіку можливих рішень».