Володимир Зеленський нецензурно відреагував на заяви Путіна під час російської «прямої лінії»

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на слова російського президента Владіміра Путіна, який запропонував обстріляти Київ балістичними ракетами середньої дальності. Коментуючи пропозицію російського воєнного злочинця, на своїй сторінці в Х Зеленський назвав того «довб***бом».

У четвер, 19 грудня, Владімір Путін під час проведення «прямої лінії» з росіянами запропонував країнам Заходу влаштувати «високотехнологічну дуель». Зокрема, Путін запропонував «провести експеримент» – розмістити у Києві системи протиповітряної оборони західного виробництва, щоб згодом туди вдарила Росія. Для атаки російський президент хоче залучити балістичні ракети середньої дальності «Орєшнік».

«Люди гинуть, а йому «цікаво»… Довб***б», – відреагував на слова Путіна Володимир Зеленський.

Реакція Зеленського на заяву Путіна про атаку на Київ

Зазначимо, вперше росіяни атакували Україну ракетою «Орєшнік» 21 листопада – тоді Путін заявив, що ракета нібито може нести ядерні заряди та є «відповіддю» на нібито плани США виробляти й розгортати ракети середньої та меншої дальності. Російський воєнний злочинець заявив, що ракета може атакувати ціль зі швидкістю 10 махів – 2,5-3 км/с, або ж 12250 км/год. До прикладу, гіперзвукова ракета Х-47М2 «Кинджал» має швидкість понад 4 км/с або ж 14688 км/год.

Нагадаємо, на початку грудня Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, на які поступки має піти Росія під час мирних перемовин, заявив, що країна-агресор має піти «на три букви».