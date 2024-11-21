Наслідки російської атаки на Дніпро

У четвер, 21 листопада, російський президент Владімір Путін заявив, що країна завдала удару по Україні ракетою середньої дальності «Орєшнік» під час ранкової атаки по Дніпру. За словами Путіна, Росія здійснила атаку ракетою у відповідь на надання Україні дозволів бити далекобійним озброєнням з боку США та Великої Британії.

У своєму зверненні Путін заявив, що Україна завдала ударів по об'єктах у Курській та Брянській областях – ймовірно, йдеться про склади озброєння 19 та 20 листопада, про ураження яких повідомили у Генштабі ЗСУ. Російський президент звинуватив Україну у застосуванні далекобійних ракет Storm Shadow та ATACMS та заявив, що «комбінований удар по одному з об'єктів оборонно-промислового комплексу України» – Південному машинобудівному заводі у Дніпрі, – Росія завдала у відповідь на ці дії.

Владімір Путін заявив, що росіяни «провели випробовування експериментальної ракетної системи» – балістичної ракети середньої «Орєшнік». Він додав, що боєприпас начебто може нести ядерний боєзапас, проте для атаки 21 листопада його не несла. Застосування «Орєшніка» Путін аргументував «відповіддю» на нібито плани США виробляти і розгортати ракети середньої і меншої дальності.

«Росія буде рішучо та дзеркально відповідати на ескалацію», – заявив Путін.

Крім того, Владімір Путін заявив про готовність Росії застосовувати зброю проти обʼєктів тих країн, які дозволяють використовувати свою зброю проти російських обʼєктів. В Офісі Президента України та пресслужбах адміністрації західних партнерів заяву Путіна наразі не прокоментували.

Що відомо про ракету «Орєшнік»

За словами Владіміра Путіна, балістична ракета середньої дальності, що здатна нести ядерний запас, «не має аналогів», та начебто протидіяти їй неможливо.

Російський воєнний злочинець заявив, що ракета може атакувати ціль зі швидкістю 10 махів – 2,5-3 км/с, або ж 12250 км/год. До прикладу, гіперзвукова ракета Х-47М2 «Кинджал» має швидкість понад 4 км/с або ж 14688 км/год.

Інформації про боєзапас, вагу та розмір ракети у вільному доступі наразі немає. Втім, раніше російські пропагандистські Telegram-канали поширювали інформацію, що «Орєшнік» може мати дальність до 1200 км.

Військовий портал Defence Express припустив, що «нова» ракета може бути боєприпасом середньої дальності РС-26 «Рубєж» під іншою назвою. За даними порталу, «двоїсту» назву також має крилата ракета Х-101 («Іздєліє 504»).

«Але у використанні позначення “Орєшнік” Кремль явно переслідував мету психологічного впливу на країни Заходу, а саме – намагатись створити враження, що у розпорядженні РФ начебто з’явились до цього моменту нові та невідомі ракетні спроможності, що своєю чергою має працювати на залякування цивілізованого світу», – повідомив Defence Express.

Нагадаємо, у ніч на 21 листопада росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, вперше застосувавши міжконтинентальну балістичну ракету. За даними «Української правди», це був перший випадок використання росіянами балістичної ракети середньої дальності РС-26 «Рубєж».

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що характеристики та швидкість ракети відповідали типу МБР. Того ж дня застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети підтвердили у пресслужбі СтратКому ЗСУ, зазначивши, що Україна стала першою країною світу, проти якої застосували МБР.