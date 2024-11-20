20 листопада ЗСУ вперше атакували Росію ракетами Storm Shadow

Україна вперше застосувала франко-британські крилаті ракети Storm Shadow для ударів по території Російської Федерації. Сили оборони, імовірно, атакували військові цілі в Курській області. Про це повідомили інформагентство Bloomberg і газета Financial Times в середу, 20 листопада.

За словами неназваного співрозмовника Bloomberg, Велика Британія схвалила використання Україною далекобійних ракет Storm Shadow у відповідь на втягування Росією північнокорейських військ у війну проти України.

Західний чиновник, якого цитує Financial Times, заявив, що кілька ракет було випущено щонайменше по одному російському військовому об'єкту. Водночас низка російських Telegram-каналів опублікували відео, на яких видно, імовірно, приліт ракети Storm Shadow в Курській області.

«У Курській області Росії були знайдені уламки Storm Shadow, а дві ракети були перехоплені над Єйськом», – цитують російський Telegram-канал «Рыбар» журналісти Bloomberg. Перевірити правдивість цієї інформації наразі неможливо.

Уламки західної ракети, які впали на території Курської області 20 листопада (Фото російських Telegram-каналів)

Так звані російські «воєнкори» стверджують, що Збройні сили України вдарили по військових об'єктах у селищі Мар'їно в Курській області. Снарядів було нібито не менше десяти.

Колишній речник Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат у дописі на Facebook також повідомив, що на Курщині «сильно штормило».

Увага, на обох відео присутня ненормативна лексика!

Доповнено. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі не став підтверджувати повідомлення про те, що Україна запустила британські ракети дальнього радіуса дії по території Росії. Утім він заявив, що «дії України на полі бою говорять самі за себе».

За словами Гілі, напередодні він розмовляв зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим і вони обговорили «рішучу відповідь» України на нещодавню ескалацію з боку Росії та план Великобританії з підтримки України протягом 2025 року, повідомила телерадіокомпанія BBC.

Активіст Сергій Стерненко поширив відео, на якому видно момент атаки по оперативному командному пункті росіян в селищі Мар’їно.

Зауважимо, 20 листопада британське видання The Times з посиланням на власні джерела повідомило, що США дозволили Україні використовувати британські ракети Storm Shadow для ударів углиб Росії.

Нагадаємо, 19 листопада, Державний департамент США підтвердив надання дозволу Україні бити ракетами ATACMS углиб Росії. Того ж дня українські ЗМІ поширили повідомлення, що ЗСУ нібито вже застосували ATACMS для атаки на арсенал озброєння на Брянщині. Утім, Генштаб ЗСУ не уточнив озброєння, яким уразили арсенал.

До того, 17 листопада, газета New York Times з посиланням на офіційних осіб США писала, що президент США Джо Байден дозволив Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS.

Характеристика Storm Shadow

Storm Shadow – це високоточна крилата ракета великої дальності повітряного базування спільної британсько-французької розробки компанії MBDA. З дальністю ураження у приблизно 250 км і здатністю нести боєприпас вагою у приблизно 450 км, вона в цілому схожа за характеристиками з американськими ATACMS наземного базування.