Місцеві канали опублікували момент вибуху на арсеналі

У ніч на вівторок, 19 листопада, у російському місті Карачев на Брянщині оголошували повітряну тривогу через атаку дронів. Внаслідок атаки пролунали вибухи та зайнялася пожежа на ракетному арсеналі поблизу, повідомив голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Місцева влада на Брянщині заявила, що місто атакував безпілотник, традиційно звинувативши в атаці Україну. Крім того, росіяни заявили, що нібито збили БпЛА, а в Карачеві начебто немає руйнувань та постраждалих.

Втім, місцеві Telegram-канали публікують відео, на яких видно момент сильного вибуху та подальшої пожежі. Інформацію про атаку на Карачев підтвердив голова ЦПД Андрій Коваленко, який заявив про удар по 67 арсеналу головного ракетно-артилерійського управління російського міністерства оборони.

Зверніть увагу – на відео присутня нецензурна лексика

«Там були артилерійські боєприпаси, включно зі (снарядами – ред.) КНДР до їх систем, КАБи, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ», – повідомив Коваленко.

На момент публікації у пресслужбі Генштабу ЗСУ не коментували атаку на арсенал.

Зазначається, що склад боєприпасів вже атакували 9 жовтня – тоді Генштаб ЗСУ підтвердив влучання по складу та повідомив, що там зберігалися північнокорейські боєприпаси, а також авіаційні бомби.

67 арсенал ГРАУ поблизу Карачева має площу близько 3,5 км². Супутникові знімки 2021 року свідчать, що частина снарядів зберігалася просто неба. склад розташований за приблизно 115 км від українсько-російського кордону.