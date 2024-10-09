Імовірно, безпілотники уразили 67-й арсенал ГРАУ Росії

Росіяни заявили про атаку безпілотників у ніч на вівторок, 9 жовтня, звинувативши Україну в обстрілі Брянської області. Попри заяви російського міністерства оборони про збиття понад 20 дронів, місцеві Telegram-канали публікують відеозаписи, на яких чутно вибухи у місті Карачев, де розташований склад боєприпасів. Згодом у пресслужбі Генштабу підтвердили інформацію про ураження складу на Брянщині.

Місцевий губернатор Алєксандр Богомазов заявив про атаку безпілотників, яка тривала у кілька хвиль. За його словами, російська ППО збила над областю 12 дронів. До слова, у Міноборони Росії заявили про збиття 24 безпілотників над Брянщиною.

Влада Брянської області традиційно заявила, що постраждалих та руйнувань внаслідок атаки безпілотників немає. Втім, у соцмережах та російських Telegram-каналах почали поширювати відео з району міста Карачев, де розташований російський склад боєкомплекту.

На відеозаписах чутно багато вибухів – імовірно, в Карачевському районі детонують боєприпаси росіян. Крім того, у небі над Карачевом видно зарево від можливого горіння російських снарядів.

Зверніть увагу – на відео присутня нецензурна лексика

Зазначимо, в районі розташований 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони Росії. Він має площу близько 3,5 км². Супутникові знімки 2021 року свідчать, що частина снарядів зберігалася просто неба. склад розташований за приблизно 115 км від українсько-російського кордону.

Склад російських боєприпасів у Карачевському районі Брянської області

Доповнено. У пресслужбі Генштабу 9 жовтня підтвердили влучання по складу окупантів поблизу Карачева. За даними військових, на території складу зберігалися боєприпаси для артилерійського озброєння – зокрема і з Північної Кореї, – а також авіабомби, якими щодня обстрілюють регіони України.

«Зафіксовано вибухи на території об’єкта. Відомо про перекриття місцевою владою дороги в районі арсеналу. Результати бойової роботи уточнюються. Ураження подібних арсеналів створює серйозні логістичні проблеми для російської армії, що суттєво знижує наступальний потенціал окупантів на загрозливих напрямках», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня ЗСУ уразили нафтовий термінал у кримській Феодосії, який забезпечував півострів російською нафтою та є найбільшим у Криму за обсягами перевалки продуктів. Станом на 8 жовтня нафтобаза продовжує горіти – влучання були у кількох місцях, триває масштабна пожежа нафтових резервуарів. До слова, НПЗ у Феодосії вже атакували дрони у березні 2024 року. Тоді росіяни заявили про масовану атаку безпілотників на Крим, а місцеві канали – про вибухи на «Морському нафтовому терміналі».