Судна з вантажами фіксують у водах Росії та КНДР

Північна Корея надіслала до Росії щонайменше 10 тис. морських контейнерів, які могли містити озброєння, зокрема, артилерійські снаряди. Про це повідомив в інтерв’ю Bloomberg News 14 червня міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік.

За словами міністра, Північна Корея вже надала Росії десятки балістичних ракет для допомоги окупантам у війні проти України. В обмін на озброєння росіяни надали КНДР технології для супутників-шпигунів, а також танки та літаки.

«Очікується, що Путін прагнутиме до більш тісної співпраці з Північною Кореєю у сфері безпеки, особливо у сфері військових поставок, таких як артилерійські снаряди, які необхідні для того, щоб скористатися шансом на перемогу», – повідомив Шин Вон Сік.

Міністр оборони Південної Кореї повідомив, що Сеул виявив щонайменше 10 тис. транспортних контейнерів, які відправляються з Північної Кореї до Росії. У них може міститися приблизно 4,8 млн артилерійських снарядів для атак на Україну.

Нагадаємо, наприкінці квітня Reuters зафіксував у Китаї російський корабель, який постачає зброю з КНДР. Відповідно до супутникових знімків, судно «Ангара», яке перебуває під санкціями, з серпня 2023 року транспортувала до російських портів тисячі контейнерів з північнокорейськими боєприпасами.