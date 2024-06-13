Сі Цзіньпін пообіцяв Володимиру Зеленському не продавати зброю Росії
Про це президент Китаю заявив у телефонній розмові з Зеленським
Китай пообіцяв не продавати зброю Росії, заявив Володимиру Зеленському президент КНР Сі Цзіньпін під час телефонної розмови. Про це під час спільної пресконференції з Джо Байденом з нагоди підписання безпекової угоди повідомив президент України.
За словами Володимира Зеленського, він мав телефонну розмову з Сі Цзіньпіном, під час якої лідер Китаю пообіцяв не продавати зброю Росії. За словами Сі Цзіньпіна, це стосуватиметься будь-якого озброєння.
«Ми побачимо, але він мені це сказав. Якщо він поважна людина – він не буде цього робити, бо він дав мені слово», – сказав Володимир Зеленський.
Український президент зазначив, що мирний план щодо України відкритий для всіх, але якщо Китай має альтернативу шляху до миру з підходящим для України результатом – країну готові вислухати.
Водночас президент США Джо Байден зауважив, що Китай не надає безпосередньо зброю, але може передавати Росії технології, що може вважатися за допомогу країні-агресорці.
Нагадаємо, у квітні США звинуватили Китай у постачанні Росії двигунів для крилатих ракет і безпілотників. За даними американської розвідки, з Китаю росіяни також отримують верстати для балістичних ракет. У США закликали Євросоюз посилити дипломатичний та економічний тиск на Пекін.