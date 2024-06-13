Володимир Зеленський повідомив про обіцянку китайського президента під час пресконференції на саміті G7

Китай пообіцяв не продавати зброю Росії, заявив Володимиру Зеленському президент КНР Сі Цзіньпін під час телефонної розмови. Про це під час спільної пресконференції з Джо Байденом з нагоди підписання безпекової угоди повідомив президент України.

За словами Володимира Зеленського, він мав телефонну розмову з Сі Цзіньпіном, під час якої лідер Китаю пообіцяв не продавати зброю Росії. За словами Сі Цзіньпіна, це стосуватиметься будь-якого озброєння.

«Ми побачимо, але він мені це сказав. Якщо він поважна людина – він не буде цього робити, бо він дав мені слово», – сказав Володимир Зеленський.

Український президент зазначив, що мирний план щодо України відкритий для всіх, але якщо Китай має альтернативу шляху до миру з підходящим для України результатом – країну готові вислухати.

Водночас президент США Джо Байден зауважив, що Китай не надає безпосередньо зброю, але може передавати Росії технології, що може вважатися за допомогу країні-агресорці.

Нагадаємо, у квітні США звинуватили Китай у постачанні Росії двигунів для крилатих ракет і безпілотників. За даними американської розвідки, з Китаю росіяни також отримують верстати для балістичних ракет. У США закликали Євросоюз посилити дипломатичний та економічний тиск на Пекін.