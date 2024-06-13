Лідери країн уклали безпекову угоду на 10 років

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джозеф Байден підписали безпекову угоду між країнами на саміті G7 в Італії. Момент підписання угоди поширив Офіс Президента 13 червня.

Текст угоди передбачає навчання Сил оборони, розширення співпраці у виробництві озброєння та військової техніки, надання військової допомоги та посилений обмін розвідданими. Крім того, у тексті угоди йдеться, що вона має стати кроком до можливого членства України в НАТО.

«Для забезпечення безпеки України обидві сторони визнають, що Україні потрібні значні військові сили, надійні можливості та стійкі інвестиції в її оборонно-промислову базу, які відповідають стандартам Організації Північноатлантичного договору (НАТО)», – йдеться у тексті угоди, цитованої Reuters.

Зазначимо, переговори щодо укладення безпекової угоди відповідно до Спільної декларації G7 про підтримку України, розпочалися ще в серпні 2023 року.

«Угода містить дуже детальну юридично зобов’язальну частину, і це означає певність американської підтримки для нашої української незалежності», – заявив Володимир Зеленський під час пресконференції з Джо Байденом.

Із повним текстом угоди можна ознайомитися тут.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що США нададуть Україні ескадрильї літаків в межах угоди. Також у тексті безпекового документа йдеться про надання систем ППО Patriot та співпрацю країн в оборонно-промисловому комплексі.

Нагадаємо, 13 червня Україна також уклала безпекову угоду з Японією, яка передбачає виділення 4,5 млн доларів. Безпекова угода, як і домовленість з США, буде дійсна 10 років.