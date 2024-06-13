Зеленський та Фуміо Кішіда підписали безпекову угоду на саміті G7 в Італії

Україна та Японія уклали безпекову угоду, в межах якої Японія зобов’язується надати Україні 4,5 млрд доларів підтримки. Про це повідомив у четвер, 13 червня, президент Володимир Зеленський.

Президент України прибув на саміт G7, де зокрема зустрівся з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Лідери країн підписали безпекову угоду строком на 10 років, яка передбачає надання фінансової допомоги з боку Японії.

«Впродовж 2024 року Японія надасть Україні 4,5 млрд дол. США та підтримуватиме нашу державу протягом усього 10-річного строку дії угоди. Допомога у сфері безпеки та оборони, співпраця в гуманітарній, технічній і фінансовій сферах, спільна робота заради реалізації пунктів Формули миру, санкцій проти агресора та притягнення його до відповідальності – це також закріплює підписана сьогодні угода», – заявив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що безпекова угода з Японією є унікальним документом з однією з найбільш розвинутих країн світу та зазначив, що такий договір для Японії є «проривним».

Нагадаємо, напередодні саміту G7 уряд Великої Британії повідомив, що надасть Україні новий пакет допомоги на 280 млн євро. Офіційно оголосити про надання допомоги для України має прем’єр-міністр країни Ріші Сунак.