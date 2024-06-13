Ріші Сунак оголосить про пакет допомоги для України та виступить за виділення їй 50 млрд доларів із заморожених російських активів

На самміті лідерів країн G7, який відбудеться цього тижня в Італії, очільник уряду Великої Британії Ріші Сунак оголосить про надання чергового пакета допомоги для України. Приблизно 286 млн євро спрямують на гуманітарні, енергетичні та стабілізаційні потреби України, повідомили ввечері 12 червня у пресслужбі британського уряду.

Зазначається, що пріоритетами для Великої Британії на саміті G7, який відбудеться у місті Бриндізі на півдні Італії, буде підтримка України, а також забезпечення миру на Сході. Виділенням пакета допомоги Велика Британія, на думку її уряду, продемонструє «гнучкість у реагуванні на нагальні потреби, спричинені російською агресією».

«На саміті прем’єр-міністр оголосить про надання Україні двосторонньої допомоги у розмірі до 242 мільйонів фунтів стерлінгів (286 млн євро) для підтримки нагальних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб, а також для закладення основи для довгострокового економічного та соціального відновлення та реконструкції», – повідомили у пресслужбі британського уряду.

На саміті лідерів G7 пріоритетом для Ріші Сунака стане робота із країнами-партнерами щодо використання заморожених російських активів на користь України. Зазначимо, 12 червня низка західних ЗМІ із посиланням на заяву французького чиновника повідомила, що лідери G7 погодили розблокування угоди про виділення 50 млрд доларів із заморожених російських активів на потреби України. Деталі угоди завершать після саміту G7, проте на її укладення знадобиться більше часу.