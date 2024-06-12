Остаточні деталі угоди плану лідери країн Великої сімки розглянуть після саміту G7

Лідери країн G7 домовилися про розблокування угоди на виділення 50 млрд доларів для України із заморожених російських активів. Про це повідомило AFP із посиланням на Францію.

«Лідери G7 погодилися розблокувати 50 мільярдів доларів для України до кінця 2024 року», – повідомило агентство.

Bloomberg із посиланням на чиновника Єлисейського округу Франції повідомило, що технічні деталі угоди завершать після саміту країн Великої сімки, який відбудеться у місті Бриндізі на півдні Італії цього тижня. Так, для укладення остаточної угоди лідерам G7 знадобиться більше часу. Зазначимо, на саміті також буде присутній Володимир Зеленський.

Для надання такої суми планують залучити заморожені російські активи, прибутки з яких вже скоро почнуть надходити до України – першою країною, яка погодила виділення Україні коштів з прибутків арештованих активів стала Естонія. Водночас деякі країни виступали проти передачі Україні російських активів.

За різними оцінками, доходи від заморожених активів становлять від 3 до понад 5 млрд доларів на рік.

Нагадаємо, 11 червня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що перші 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів будуть доступні Україні вже в липні. Значну частину суми скерують на оборону України.