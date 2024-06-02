Чи буде Володимир Зеленський присутній на саміті особисто, наразі невідомо

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті «Великої сімки», який відбудеться в Італії. Про це із посиланням на заяву прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні повідомило у суботу, 1 червня, агентство ANSA.

Саміт G7 відбудеться у місті Бриндізі на півдні Італії. Це буде 50-й саміт, на якому зберуться лідери США, Японії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Канади. За словами Джорджії Мелоні, загалом на саміт запрошені представники щонайменше 15 країн та інституцій.

Крім того, до саміту долучиться Володимир Зеленський, який зможе поспілкуватися з президентом США Джо Байденом, який наразі не планував взяти участь в українському Саміті миру у Швейцарії. Чи буде президент України присутній на саміті особисто, чи доєднається онлайн, прем’єр-міністерка Італії не уточнила.

Наразі невідомо, коли саме відбудеться саміт «Великої сімки». Водночас, оскільки Глобальний саміт миру запланований на 15-16 червня, зустріч лідерів країн G7 може відбутися протягом двох тижнів.

Нагадаємо, 26 травня Володимир у своєму зверненні закликав Джо Байдена та Сі Цзіньпіна особисто прибути на Саміт миру. США досі не відреагували на заклик українського президента, а Китай відмовився брати участь у саміті, оскільки організатори нібито не виконали «три важливі вимоги».