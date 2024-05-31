Прес-секретарка міністерства закордонних справ КНР Мао Нін повідомила про відмову Китаю від участі у Саміті миру

Китай відмовився брати участь у Саміті миру, що відбудеться у червні у швейцарському місті Бюргеншток. Про це заявила прес-секретарка міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, інформує «Інтерфакс-Україна» у п’ятницю, 31 травня.

За словами Мао Нін, організація Саміту миру не відповідає вимогам Китаю. Відмову від участі у Саміті аргументували невиконанням «трьох важливих вимог», які раніше оголошував Китай.

«Китай завжди дотримується думки, що міжнародна мирна конференція має відповідати трьом важливим вимогам: визнання з боку Росії та України, рівна участь усіх сторін і чесне обговорення всіх мирних планів… Не схоже, що три елементи, запропоновані Китаєм, буде виконано... У цьому разі Китай навряд чи зможе взяти участь у зустрічі та проінформував відповідні сторони про наші міркування і побоювання», – заявили у міністерстві закордонних справ Китаю.

Прес-секретарка МЗС також заявила, що Китай «продовжуватиме на власний розсуд просувати мирні переговори, підтримуватиме зв'язок з усіма сторонами і спільно накопичуватиме умови для політичного врегулювання української кризи». Зазначимо, що «українською кризою» у Китаї називають війну Росії проти України.

Як інформував ZAXID.NET, Саміт миру відбудеться у 15–16 червня у швейцарському місті Бюргеншток. За словами Володимира Зеленського, на Саміті миру Україна зосередиться на трьох основних питаннях: «енергетична та ядерна безпека, питання вільного судноплавства та обміну. І гуманітарний трек з двома підпитаннями: обмін (полонених, – ред.) всіх на всіх та повернення дітей, які були силою депортовані до Росії».

Нагадаємо, у неділю, 26 травня, Володимир Зеленський у щоденному зверненні закликав президента США Джо Байдена та президента Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у Саміті миру.