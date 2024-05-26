Володимир Зеленський закликав світових лідерів до дій на тлі зруйнованої росіянами харківської друкарні

Президент України Володимир Зеленський у щоденному зверненні закликав президента США Джо Байдена та президента Китаю Сі Цзіньпіна долучитися до Саміту миру, який відбудеться 15 червня у Швейцарії. Український президент закликав лідерів країн не допустити, щоб «згорів Статут ООН».

У зверненні 26 травня, яке Володимир Зеленський записав на місці влучання у харківську друкарню книгарні Vivat, президент розповів про обстріли міста. За словами президента, у Харкові залишається понад мільйон мешканців, життя яких залишаються під загрозою через постійні обстріли Росії.

«Більш як мільйон людей у цьому місті. І щоночі, щодня російська армія обстрілює місто. Найбільше – ракетами С-300. Це ракети для протиповітряної оборони, які використовуються Росією для терору на землі. Немає зараз у Харкові жодного району міста та жодної вулиці, які не постраждали б від цього постійного знущання. Тепер Росія додала удари керованими авіабомбами», – повідомив Володимир Зеленський.

За словами українського президента Росія запускає бомби по Харкову невибірково, що спричиняє жертви серед цивільного населення. Володимир Зеленський показав книжки зі спаленої друкарні та заявив, що для росіян є задоволенням знищувати.

«Немає нації, яка здатна зупинити таку війну лише своїми зусиллями. Потрібна участь лідерів світу. Чи хоче Росія діалогу? Україна має найбільший у світі досвід обману з боку Росії на переговорах. Обману, який, зокрема, був прикриттям Росії для підготовки цієї війни. І саме тому потрібні глобальні зусилля – Саміт миру за участю лідерів, яких Росії не обманути», – сказав Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що для цього Україна та Швейцарія готують Саміт Миру, який стартує 15 червня. За словами Володимира Зеленського, брати участь у саміті готові понад 80 країн – проте серед них немає США та Китаю.

«Я звертаюся до лідерів світу, які поки що осторонь глобальних зусиль із підготовки Саміту миру: до Президента Байдена, лідера Сполучених Штатів, до Президента Сі, лідера Китаю. Ми не хочемо, щоб, так само як ці книжки, згорів Статут ООН. Сподіваюся, не хочете й ви. Будь ласка, проявіть ваше лідерство в наближенні миру – дійсно миру, а не паузи між ударами», – заявив Володимир Зеленський.

Зазначимо, серед тем Саміту миру, озвучених Володимиром Зеленським 25 травня, є такі:

ядерна енергетична безпека;

продовольча безпека;

обмін усіх на всіх та повернення дітей, яких Росія силою вивезла на свою територію.

Нагадаємо, 9 травня Володимир Зеленський розповів, як російський диктатор Владімір Путін намагатиметься зірвати Саміт миру у Швейцарії. За його словами, росіяни можуть посилити наступ на фронті, а російська влада здійснюватиме маніпуляції в політиці.