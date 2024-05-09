Інавгураційний глобальний саміт миру відбудеться в Швейцарії 15-16 червня

Російський президент Владімір Путін намагатиметься зірвати глобальний саміт миру у Швейцарії, який запланований на червень. Про це сказав український президент Володимир Зеленський у четвер, 9 травня, під час брифінгу в Києві.

Голова держави нагадав, що саміт покликаний стати шансом відновити та гарантувати справедливий мир для України і всієї Європи. Натомість Росія застосує як військові, так і політичні спроби його зірвати.

«Він буде це робити і спробами збільшити тиск на фронті, і розпочати нові наступальні дії, і різними маніпуляціями в політиці, і спробами розколоти міжнародну спільноту. Путін дійсно боїться саміту миру. Боїться, що світова більшість почне примушувати Росію до миру», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що згідно з домовленістю із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд, перший саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському місті Бюргеншток. Очікується, що на саміті Україна зосередиться на трьох основних питаннях: енергетична та ядерна безпека, питання вільного судноплавства та обміну військовополоненими.

Зазначимо, що раніше президент України попереджав про плани росіян зірвати саміт миру. За даними української розвідки, росіяни планують зменшити кількість країн-учасниць саміту і мають для цього конкретний план.