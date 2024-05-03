Саміт миру відбудеться у швейцарському місті Бюргеншток 15-16 червня

Президент України Володимир Зеленський оголосив основні теми, які обговорюватимуть на Саміті миру, що має відбутися 15-16 червня у Швейцарії. Про це він розповів під час зустрічі з ліцеїстами, курсантами та викладачами Національної академії Державної прикордонної служби України у п’ятницю, 3 травня.

За словами Володимира Зеленського, на Саміті миру Україна зосередиться на трьох основних питаннях.

«Ці питання: енергетична та ядерна безпека, питання вільного судноплавства та обміну. І гуманітарний трек з двома підпитаннями: обмін (полонених, – ред.) всіх на всіх та повернення дітей, які були силою депортовані до Росії», – розповів Володимир Зеленський.

Глава держави повідомив, якщо ці питання підтримають інші учасники Саміту, тоді визначать відповідальних за позитивні результати у цих напрямках.

«Якщо всі країни підтримають ці перші три питання, то далі будуть докладні напрацювання та їх вирішення у посередництві з країнами з російською стороною», – підсумував президент України.

При цьому Володимир Зеленський зауважив, що обміняти військовополонених за формулою «всіх на всіх» можливо до завершення війни. Хоча зазначив, що обміни полоненими між Україною і Росією відбуваються повільніше, ніж хотілось.

«Бажано обміняти “всіх на всіх”. Всі адекватні країни підтримують цей трек. У нас йдуть обміни. Вони повільніші, чим хотілося… Деякі скептично кажуть, що це тільки після закінчення війни, бо це одна з умов закінчення війни. Я вважаю, що у нас є можливість зробити це, спробувати це зробити раніше. Як? Є практичний майданчик – Саміт миру. Практичним він буде, коли відбудеться Саміт», – сказав глава держави.

Зазначимо, що Росію не запросили до участі у Саміті миру. За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, запрошувати країну-агресорку не має сенсу. Попри це в уряді Швейцарії заявили, що Росію варто запросити на Саміт, оскільки без її участі досягнути миру буде неможливо.

При цьому у коментарі DW речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров розповів, що під час Саміту миру розроблять спільну переговорну позицію, яку передадуть Росії.

«Україна та Швейцарія організовують Саміт миру, на якому країни світу, які шанують міжнародне право і статут ООН, мають виробити спільну переговорну позицію і передати її Росії. Це і стане першим кроком до справедливого миру», –розповів Сергій Никифоров.

Нагадаємо, у четвер, 2 травня, Володимир Зеленський повідомив дату та місце проведення Саміту миру. За його словами, згідно з домовленістю із президенткою Швейцарії Віолою Амхерд, перший Саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському місті Бюргеншток.

Зазначимо, що раніше президент України попереджав про плани росіян зірвати Саміт миру. За даними української розвідки, росіяни планують зменшити кількість країн-учасниць Саміту і мають для цього конкретний план.