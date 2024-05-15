Парламент Естонії у середу, 15 травня, проголосував за закон, який дозволить використовувати заморожені російські активи на відновлення України. Про це міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив у соцмережі Х.

«Наш парламент переважною більшістю голосів ухвалив закон, який дозволить використовувати заморожені активи Росії на користь України! Сподіваюся, президент якнайшвидше оголосить його законом», – написав Цахкна.

Він додав, що ця ініціатива Естонії ще на крок наблизила Європу до створення прецеденту. Він висловив сподівання, що незабаром президент Естонії Алар Каріс підпише цей закон.

Як пише естонський мовник ERR, Естонія стала першою країною в Європі, яка ухвалила таке законодавство. Підтримані зміни до низки законів створюють внутрішньодержавний механізм, що забезпечує матеріальну відповідальність Росії за шкоду, завдану внаслідок тяжких порушень міжнародного права.

Закон дозволяє використовувати заморожене на підставі санкцій майно людей і підприємств, які сприяли протиправній діяльності Росії, як передплату за шкоду, яку Росія має компенсувати Україні.

Як повідомляється, рішення про таке використання активів ухвалюватиме міністерство закордонних справ Естонії в межах адміністративного провадження. Для ухвалення цього рішення необхідно, щоб була доведена наявність шкоди, яку необхідно компенсувати відповідно до міжнародного права. Також постраждала іноземна держава повинна виставити державі, що завдала шкоди, відповідної вимоги.