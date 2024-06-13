Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський на саміті G7 13 червня

Лідери країн G7 на саміті Великої сімки в Італії офіційно погодили виділення Україні 50 млрд доларів кредитних коштів. Гроші виділять до кінця 2024 року, повідомила у четвер, 13 червня, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

«G7 домовилася надати Україні кредити на суму близько $50 млрд до кінця року. Ми використаємо надприбутки від суверенних активів Росії, щоб їх погасити», – заявила політикиня.

Нагадаємо, напередодні, 12 червня, AFP із посиланням на французького чиновника повідомило, що країни G7 врешті-решт погодили угоду щодо виділення Україні 50 млрд доларів із заморожених російських активів. До цього часу деякі європейські політики виступали проти надання кредиту такого штибу.

ЗМІ повідомили, що технічні деталі угоди завершать після саміту країн Великої сімки, який відбудеться у місті Бриндізі на півдні Італії цього тижня. Так, для укладення остаточної угоди лідерам G7 знадобиться більше часу.