Володимир Зеленський окреслив зміст безпекової угоди з США

У четвер, 13 червня, Володимир Зеленський спільно з Джо Байденом підписав безпекову угоду, розраховану на 10 років. У межах угоди США поставлять Силам оборони озброєння – зокрема, кілька ескадрилей літаків, заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з нагоди підписання угоди.

За словами українського президента, угода між США та Україною містить постулати, які свідчать про підтримку Штатів до української перемоги. Володимир Зеленський зазначив, що текст угоди має дуже детальну юридично зобов’язальну частину, що свідчить про рішучість американської підтримки.

Коментуючи текст безпекової угоди, Володимир Зеленський також заявив, що США має конкретні положення щодо озброєння для боротьби з російською агресією. Мова йшла про ППО, літаків та іншого озброєння.

«Дуже конкретно по системах Patriot, дуже конкретно про постачання бойових ескадрилей Україні, у множині – екскадрилей, які не обмежуються F-16. Ми працювали довгий час задля цього», – повідомив Володимир Зеленський.

Скільки саме літаків планує надати США Україні, Володимир Зеленський не уточнив. Зауважимо, американська ескадрилья складає від 12 до 24 літаків, а українська – від 12 до 15 літаків.

Крім того, за словами президента, угода містить конкретний план поставок та співпраці щодо оборонної промисловості України та США.