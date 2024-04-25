Ролкер «Ангара» стоїть на причалі східнокитайського порту

Китай надає причал для російського вантажного судна, пов’язаного з постачанням північнокорейського озброєння Росії для війни з Україною. Про танкер у водах Китаю повідомило у четвер, 25 квітня, Reuters із посиланням на супутникові знімки Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Великої Британії (RUSI).

Інститут зафіксував присутність російського судна «Ангара» на території Китаю – корабель пришвартували у східній провінції Чжецзян, де він і стоїть з лютого 2024 року. Зазначається, що з серпня 2023 року «Ангара» транспортувала до російських портів тисячі контейнерів з північнокорейськими боєприпасами.

«Корабель, який перебуває під санкціями США з травня 2022 року, здійснив щонайменше 11 поставок між північнокорейським портом Раджин і російськими портами», – повідомили у RUSI.

За даними Reuters, присутність «Ангари» у китайському порту підкреслює виклики для США та їхніх союзників в санкційній боротьбі проти Росії. Агентство повідомило, що допомога Китаю у забезпеченні російської армії значно ускладнить роботу Сполучених Штатів, які намагаються «задушити» військову та економічну підтримку Росії.

У посольстві Китаю в США повідомили, що їм невідомі деталі, пов’язані з російським кораблем. Водночас у посольстві зазначили, що Китай завжди виступає проти односторонніх санкцій, а також «довгострокової юрисдикції, які не мають підґрунтя в міжнародному праві або мандаті Ради Безпеки». Крім того, ситуацію прокоментувало китайське Міноборони, у прес-службі якого заявили про відсутність інформації з цього приводу.

Нагадаємо, наприкінці березня Financial Times заявила, що Росія прямо постачає КНДР нафту в обмін на зброю, ігноруючи санкції ООН. Кілька російських суден виявили у північнокорейському порту після того, як КНДР розпочала поставляти до Росії контейнери з боєприпасами для війни в Україні. За даними RUSI, Росія та Північна Корея мають очевидну бартерну угоду, яка відкрито порушує санкції, підписантом яких є Москва.