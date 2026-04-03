Володимира понад рік утримували в неволі

У селі Дібрівка на Кіровоградщині троє місцевих жителів півтора року утримували в неволі 20-річного чоловіка, який має інвалідність через порушення зору. Про це у пʼятницю, 3 квітня, повідомила Нацполіція області та «Суспільне».

Як повідомили у поліції, з липня 2024 року до 23 березня 2026 року троє чоловіків незаконно утримували 20-річного сусіда у себе вдома в селі Дібровка. Потерпілий втік з неволі та звернувся до правоохоронців.

У коментарі «Суспільному» постраждалий Володимир Федоров розповів, що познайомився з кривдником Олегом, коли прийшов з училища проходити практику. Чоловік пообіцяв йому оплачувану роботу в обмін на допомогу по домогосподарству. Однак, Володимир не отримав обіцяної оплати, замість цього Олег та двоє його знайомих знущалися з хлопця: били, принижували, а також вчиняли сексуальне насильство.

«Нога розрубана сапою, перебита. Гарячими плоскогубцями руку обпік, палець вибитий, розсічення брови. Нога не згинається: два рази перебив дрючком. Голова розбита молотком. У мене ніс за день був як мінімум чотири рази переламаний. З одного удару вибив два верхніх зуби. Змушував до орального сексу та мастурбації. Якщо я відмовлявся, то отримував дрючком. Дерев’яним або арматурою», – розповів Володимир Федоров «Суспільному».

Також хлопця змушували виконувати хатні обовʼязки, а працю оплачували їжею. Зі слів Володимира, протягом року його годували раз на три дні, а жив він у сараї.

«Бетонна підлога, холодний. Сарай тхне сечею після свиней… Це була безплатна робота. А платив їжею. Ну, якщо заробив, то давав. Якщо не заробив, то… Останній рік було раз у три дні», – розповів Володимир.

Наразі правоохоронці оголосили підозри трьом чоловікам 1986, 1987, 2001 років народження. Їм інкримінують незаконне позбавлення волі, катування, зґвалтування, а також самовільне залишення військової частини. Підозрюваним загрожує до 10 років увʼязнення.