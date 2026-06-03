Тереза Стефанків очолила МКЛ №1 у 2023 році

У міській клінічній лікарні №1 Івано-Франківської міської ради викрили масштабну схему фальсифікації звітів для НСЗУ під час проведення операцій із заміни суглобів. Директорці медзакладу загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі в середу, 3 червня, упродовж 2023 –2025 років до електронної системи охорони здоров’я медзакладом умисно вносилися дані про нібито проведення пацієнтам заміни одразу кількох великих суглобів.

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Такі послуги коштують значно дорожче за звичайні операції, а НСЗУ фінансує їх за підвищеними тарифами. За кожен випадок лікарня отримує майже у три рази більше грошей, аніж за заміну одного суглоба.

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Умови фінансування від НСЗУ чітко вимагають, щоб медзаклад повністю забезпечував пацієнтів медикаментами, витратними матеріалами та обладнанням. Проте на балансі лікарні не було жодного ендопротеза – 102 штучні імплантати пацієнти придбали самостійно. Відтак, ці медичні послуги не підлягали компенсації з НСЗУ.

«Директорка знала про це і затверджувала електронні звіти з недостовірними відомостями. На основі сфальсифікованих документів НСЗУ оплачувала медичні послуги, безпідставно перерахувавши на рахунок загалом понад 2,1 млн грн», – зазначили у прокуратурі.

За даними слідства, схему організувала 62-річна директорка комунальної лікарні Івано-Франківської міської ради. На фото прокуратури видно, що слідчі дії проходять в кабінеті директорки КНП «Міська клінічна лікарня №1» Терези Стефанків.

Посадовиці загрожує до 6 років ув’язнення

Підозрюваній інкримінують зловживання службовим становищем з метою одержання хабаря для іншої юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає до 6 років позбавленням волі. Директорку взяли під варту з можливістю внесення застави.

Що відомо про підозрювану

За інформацією «Чесно», у 2020 році Тереза Стефанків невдало балотувалася в депутати Івано-Франківської міської ради за списком партії ВО «Батьківщина». До призначення на посаду директорки лікарні у 2023 році очолювала стоматологічну поліклініку.

З квітня 2024 року Стефанків керує новоствореним кластерним медзакладом на базі МКЛ №1, куди входять клінічна лікарня, перинатальний центр, дитяча лікарня та стоматологічна поліклініка.

У 2025 році на посаді директорки МКЛ №1 Тереза Стефанків заробила 609 тис. грн, а також отримала 290 тис. грн пенсії. У її власності – квартира в Івано-Франківську.