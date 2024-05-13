Дитячу лікарню, пологовий будинок та стоматологічну поліклініку приєднали до Міської клінічної лікарні №1

В Івано-Франківську дитячу лікарню, пологовий будинок та стоматологічну поліклініку приєднали до Міської клінічної лікарні №1. Кластерний медзаклад створили, щоб отримати фінансування від НСЗУ.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, станом на 13 травня припинили роботу три комунальні підприємства Івано-Франківської міськради – дитяча клінічна лікарня, клінічний перинатальний центр та міська стоматологічна поліклініка. Ці заклади приєднали до КНП «Міська клінічна лікарня №1», який з вересня 2023 очолює Тереза Стефанків – колишня очільниця Міської стоматологічної поліклініки, пише Курс. Керівники приєднаних медзакладів працюватимуть у структурі кластера як директори підрозділів.

Нагадаємо, об’єднати чотири медзаклади Івано-Франківська в один депутати міської ради вирішили під час сесії у липні 2023 року. Міський голова Руслан Марцінків сказав, що роблять це для того, щоб отримати фінансування від НСЗУ у 2024 році.

«Це своєрідне об’єднання закладів, але всі залишаться працювати, як і працювали. Простими словами для працівників буде зміна лише в трудовій книжці. І нікого не звільнятимуть», – зазначив Руслан Марцінків.

Реагуючи на рішення депутатів об’єднати медичні заклади, медики Івано-Франківського пологового будинку влаштували акцію протесту під стінами міської ради і звернулися за допомогою до Міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка та голови Національної служби здоров’я України Наталії Гусак.