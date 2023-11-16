Реорганізація медзакладів проводиться за рекомендацією Міністерства охорони здоров’я України

До Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака приєднають Солотвинську обласну алергологічну лікарню, Обласний госпіталь ветеранів війни та Закарпатську обласну клінічну стоматологічну поліклініку.

Водночас до Обласного клінічного фтизіопульмонологічного лікувально-діагностичного центру приєднають Обласну клінічну інфекційну лікарню, Обласний медичний клінічний шкірно-венерологічний центр та Закарпатський обласний центр громадського здоров’я.

Відповідне рішення ухвалили депутати Закарпатської облради під час сесії 16 листопада, повідомила прес-служба облради. Реорганізація проводиться за рекомендацією Міністерства охорони здоров’я задля формування в області спроможної мережі медичних закладів.

«До нас чітко довели інформацію, що заклади, які не відповідатимуть певним критеріям, не отримають фінансування у вигляді контрактів від НСЗУ. У даному об’єднанні, як повідомляють фахівці з охорони здоров’я краю, усі заклади, які приєднуються, отримають ширші можливості для розвитку і залучення фінансування», – зауважив голова облради Роман Сарай 13 листопада під час засідання постійної комісії облради з питань охорони здоров’я, на якій попередньо розглядали об'єднання медзакладів.

Додамо, що у 2021 році вже була спроба об'єднання лікарень на Закарпатті. Тоді облрада хотіла доєднати до Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. А. Новака ще 15 медичних закладів для оптимізації та реорганізації роботи адмінперсоналу. Проте цю ідею так і не реалізували.