Борислав Береза перебуває під санкціями РНБО

Колишній народний депутат Борислав Береза, який перебуває під санкціями РНБО, заявив, що у Відні за ним нібито стежили люди, яких він пов'язує з українськими спецслужбами. Про це він написав на фейсбук-сторінці у понеділок, 3 серпня.

Екснардеп стверджує, що біля адреси його реєстрації у Відні з'явилися невідомі, яких, за його словами, пов'язують з українською спецслужбою. Він також заявив, що ці люди нібито збирали інформацію про нього.

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Крім того, Береза заявив, що раніше його нібито попереджали про можливі провокації у разі повернення в Україну.

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«Мене вже попереджали, що після повернення в Україну в моїй машині можуть “знайти” наркотики, гранати або просто сфабрикувати справу», – заявив він.

Водночас жодних доказів на підтвердження своїх тверджень Береза не навів.

За його словами, він планує звернутися до правоохоронних органів Австрії та Ради Європи, щоб вони перевірили викладені ним обставини. Також екснардеп припустив різні версії того, хто міг стояти за можливим стеженням, однак наголосив, що не має інформації, яка б підтверджувала будь-яку з них.

Борислав Береза був позафракційним депутатом Верховної Ради у 2014-2019 роках.

Нагадаємо, на початку липня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій, зокрема проти колишнього народного депутата Борислава Берези. Сам Береза тоді заявив, що пов'язує це рішення зі своєю критикою влади.