Борислав Береза був народним депутатом України з 2014 по 2019 рік

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій, зокрема, проти колишнього народного депутата Борислава Берези. Екснардеп у вівторок, 7 липня, відреагував на санкції, пов'язавши їх зі своєю критикою влади.

Згідно з рішенням РНБО, Березу безстроково позбавили державних нагород, а його активи в Україні заблокували строком на 10 років. Санкції передбачають заборону на здійснення торговельних операцій, виведення капіталу за межі України, участь у приватизації, оренді державного майна та державних закупівлях. Обмеження також поширюються на операції з цінними паперами, земельними ділянками, спільні проєкти, передачу технологій і прав інтелектуальної власності.

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Екснардеп пов’язав це рішення це зі своєю критикою влади, і зазначив, що тепер має санкції і від російського диктатора Владіміра Путіна, і від Зеленського.

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«А взагалі мати одночасні санкції від Путіна і Зеленського – це бінго! Цікаво, а як вони це пояснять? Бо за викривання корупції та за критику влади - це буде прям в яблучко», – йдеться у дописі.

Зауважимо, що Борислав Береза був позафракційним депутатом Верховної Ради у 2014-2019 роках.

Також санкції запровадили щодо 30 юридичних і 42 фізичних осіб. До списку увійшли компанії, які забезпечують російський військово-промисловий комплекс обладнанням для виробництва компонентів ракет і військової техніки, а також люди, причетні до російської пропаганди та діяльності на тимчасово окупованих територіях України. Серед них – російський воєнний блогер Владімір Романов, пропагандист Ілля Туманов та депутатка Марія Кисельова, яка відвідувала тимчасово окуповані території України.

Крім цього, під санкції потрапили підприємства, пов'язані з російським ВПК, зокрема центр «Буревісник» та компанія «КАМ-Інжиніринг», які залучені до виробництва та випробувань військової техніки РФ.

Нагадаємо, 2 травня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження персональних санкцій проти п’яти людей, дії яких становлять загрозу національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України. Серед них – колишній керівник Офісу президента, юрист Андрій Богдан.

Згодом Богдан заявив, що вважає запроваджені проти нього санкції «кримінальним злочином», тому розпочинає власне розслідування.