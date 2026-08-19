Бійка між перехожми сталася на вул. Рубчака

Поліція встановлює обставини інциденту, що стався увечері 18 серпня на вул. Рубчака у Львові, де 15-річна львів’янка побила трьох перехожих, віком 23, 34 та 36 років. Постраждалі звернулися з заявами до правоохоронців.

Як розповіли в поліції Львівщини, заявники (дві жінки віком 23 та 34 роки та 36-річний чоловік) зазначили, що того дня близько 20:35 на вулиці Рубчака у Львові невідома дівчина спровокувала конфлікт, під час якого побила їх. В подальшому медики діагностували у потерпілих, зокрема, забійні рани, садна та інші травми.

За цим фактом зареєстрували кримінальне провадження за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) ККУ. Нападницею виявилася 15-річна місцева мешканка.

У соцмережі «Тредс» дописувачка розповіла деталі інциденту, учасницею якого стала її сестра з хлопцем, які вигулювали пса.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Йшла якась мамка з агромною дочкою 15 років, і вони хотіли щоби Норчик (спаніель сестри) погрався з їх песиком. Сестра з хлопцем ввічливо відмовили, відійшли в сторону, щоби їх пропустити. А ця тварь 15-літня кинулась на хлопця, розбила йому телефон. Сестра каже “будем поліцію викликати?”, після чого та неадекватна розвернулась, накинулась на сестру, почала її тягати за волосся, мотузити», – йдеться в дописі.

Далі 15-річна нападниця накинулася на ще одну перехожу, чоловік якої спробував втрутитися та розборонити бійку. За словами дописувачки, 15-річна нападниця підбігла до його дружини та з розмаху вдарила її в ніс.