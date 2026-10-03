Олексій Капелюшний після амутації та полону повернувся до служби

Володимир Зеленський присвоїв сержанту 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Олексію Капелюшному звання Героя України. Про це свідчить указ президента, опублікований на сайті глави держави. Військовий в оточенні самотужки ампутував собі ногу, пережив російський полон, а після реабілітації та протезування повернувся до служби, розповіли у Десантно-штурмових військах ЗСУ.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” Капелюшному Олексію Віталійовичу – сержанту», – йдеться в указі президента.

У березні 2022 року Олексій Капелюшний під час виконання бойового завдання у селищі Верхньоторецьке на Донеччині опинився в оточенні. Він отримав важке поранення ноги під час оборони у палаючому будинку й самотужки ампутував пошкоджену кінцівку, щоб продовжити оборонятися. Після того як він вибрався з будинку, пережив постріл у голову та потрапив у російський полон.

Росіяни утримували Капелюшного в колоніях в окупованих Оленівці та Суходольську. Під час допитів військового катували електричним струмом, проте йому вдалося викрасти в російського слідчого списки українських військовополонених.

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Після обміну Олексій Капелюшний пройшов реабілітацію та протезування й повернувся до служби у Десантно-штурмових військах на посаді діловода.

Також Олексій Капелюшний став амбасадором проєкту ДШВ «ПРОТЕ_З ДШВ», який створили для військовослужбовців, які хочуть повернутися до служби після важких поранень.