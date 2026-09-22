ДШВ створило проєкт для військових після протезування

Десантно-штурмові війська ЗСУ створили проєкт для бійців, які отримали важкі поранення, зокрема ампутації, але хочуть повернутися до служби. Про це у понеділок, 21 вересня, повідомили на сайті ДШВ.

У межах проєкту «Протез? Не проблема. Повертайся до своїх!» військовим, які отримали поранення, пропонують повернутися до служби, обравши один із напрямів: безпілотні системи; HR; логістика; забезпечення, підготовка і навчання. У проєкті можуть взяти участь військові, які:

звільнені з військової служби за станом здоровʼя;

мають захворювання, поранення (травму, контузію, каліцтво), одержані під час захисту України;

мають інвалідність;

не придатні до військової служби за висновком ВЛК;

не досягли граничного віку перебування на військовій службі;

не мають діагнозів щодо розумових, психологічних, сенсорних вад, розладів психіки та поведінки.

Олексій Капелюшний повернувся до служби після протезування

Один із таких військових, який повернувся до служби після поранення, – сержант 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Олексій Капелюшний. Під час боїв під Авдіївкою він опинився в оточенні та відтяв собі прострілену росіянами ногу.

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«Я зрозумів, що нога мені дуже заважає. Я нічого кращого не придумав, ніж її відрізати. Так я ще тримав оборону десь 2,5 години», – розповів Олексій Капелюшний.

Після поранення він перебував у лікарні в окупованій Горлівці. За словами військового, одна з медсестер розповіла йому, що не всі жителі міста підтримують окупацію й чекають на визволення. Звідти Олексій потрапив у полон та перебував у колонії в окупованій Оленівці на Донеччині. Там він пережив катування з боку окупантів. Після обміну Олексій пройшов реабілітацію та повернувся до своєї бригади, де зараз служить діловодом.

«Мама вчила мене, що справу, за яку взявся, треба доробити до кінця. Я ж взявся ще у 2017 році, є відчуття недоробленої роботи. Крім того, в мене дружина у війську. Що ж я буду її вдома з армії чекати? Це навіть звучить погано. Тут я “в своїй тарілці”», – підсумував Олексій Капелюшний.

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