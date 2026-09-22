Апеляційний суд залишив на волі підозрюваного в фінансових махінаціях поляка
Новини Львова від ZAXID.NET за 22 вересня
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У вівторок, 22 вересня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Реєстрували Starlink для росіян. Студент та його знайомий допомагали ворогові зі Львова.
- Прокурори оскаржують відмову в арешті. Львівський суддя не захотів взяти під варту поляка, якого мають екстрадувати.
- Несподівані холоди і тривалі дощі. Синоптики розповіли про погоду у Львів найближчими днями.
- Пробіг 14 країні і фінішував у Львові. Ультрамарафонець зі Швейцарії підтримав українців благодійним збором.
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