Колишній генеральний прокурор виїхав з України на таксі

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко виїхав з України нібито у відрядження на таксі преміумкласу. Про це у вівторок, 22 вересня, повідомила «Українська правда».

За словами речниці Офісу генерального прокурора Марʼяни Гайовської, Руслан Кравченко виїхав з України не на службовому авто.

«У проміжок часу з 13.09.2026 по 14.09.2026 службові транспортні засоби Офісу генерального прокурора для виїзду у службове відрядження генерального прокурора Руслана Кравченка не були задіяні», – сказала Марʼяна Гайовська.

Журналіст «УП» Михайло Ткач із посиланням на власні джерела уточнює, що колишній генпрокурор перетнув кордон на таксі преміумкласу через пункт пропуску «Шегині – Медика». За даними журналіста, Кравченка вивіз водій 1990 року народження, зареєстрований як ФОП, на автомобілі Mercedes-Benz V-класу. Автомобіль належить товариству з обмеженою відповідальністю «Андреоллі», зареєстрованому у Львові. Де саме зараз перебуває Кравченко, невідомо. За словами Михайла Ткача, він обирав між кількома країнами.

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«Кравченко, попри те, що у відрядженні, яке він сам підписував до Парижа, було вказано, що поїздка здійснюється на службовому авто, перетнув кордон на преміумтаксі. Це преміальний сервіс перевезень. [...] Наші джерела в правоохоронних і політичних колах продовжують говорити про те, що він обирав начебто між Австрією, Віднем і Дубаєм, Об'єднаними Арабськими Еміратами», – повідомив Михайло Ткач.

За даними аналітичного сервісу YouControl, ТОВ «Андреоллі» зареєстроване у Львові 19 січня 2024 року. Керівник, власник і кінцевий бенефіціар – Володимир Грицина. Статутний капітал компанії становить 4,2 тис. грн.

Основний вид діяльності компанії – пасажирські перевезення. ТОВ «Андреоллі» має чинну ліцензію на внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів автобусами, а також внутрішні перевезення легковими автомобілями на замовлення. Ліцензію видали 14 січня 2026 року.

У 2025 році компанія отримала 4,1 млн грн доходу та 194 тис. грн чистого прибутку. У 2025–2026 роках «Андреоллі» уклала три договори на пасажирські перевезення з комунальним закладом Львівської обласної ради «Державна академічна хорова капела “Дударик”» на загальну суму 710 тис. грн.

Нагадаємо, Руслан Кравченко подав у відставку після того, як НАБУ повідомило про викриття посадовця Офісу генпрокурора на сприянні роботі шахрайських кол-центрів із подальшою легалізацією отриманих від них хабарів. Йдеться про Сергія Кропиву, який обіймав посаду заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва. За даними правоохоронців, Кропива був не лише підлеглим Кравченка, а й його довіреною особою. Зокрема, Кропива допомагав керівнику робити ремонт у незадекларованому будинку.

7 вересня на тлі корупційного скандалу Руслан Кравченко подав у відставку, однак залишався на посаді. 14 вересня стало відомо, що він виїхав з України у пʼятиденне відрядження, яке оформив собі сам. Згідно з наказом, Кравченко мав поїхати до Парижа для участі у слуханнях ПАРЄ щодо українських дітей. Водночас у порядку денному слухань його прізвища не було.

Того ж дня Кравченко заявив, що підозрює директора НАБУ Семена Кривоноса у фіктивному всиновленні дитини, щоб уникнути слідства у справі про підкуп студентів. Пресслужби НАБУ та САП назвали дії Кравченка атакою на антикорупційні органи. Вже ввечері 14 вересня Офіс генерального прокурора спростував інформацію про оголошення підозри Семену Кривоносу.

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15 вересня Верховна Рада звільнила Руслана Кравченка з посади генерального прокурора, а Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Після відставки з посади генпрокурора Кравченко продовжував залишатися прокурором ОГП. Однак 21 вересня, після закінчення відрядження, він не вийшов на роботу та написав заяву про звільнення. Виконувач обовʼязків генерального прокурора Антон Ковальський підписав наказ про звільнення Кравченка.