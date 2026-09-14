Кравченко заявив, що від оголошення підозр керівникам НАБУ і САП його стримував Зеленський

Генеральний прокурор Руслан Кравченко, який подав у відставку на тлі операції «Карфаген», заявив, що підписав підозру очільнику НАБУ Семену Кривоносу. Про це він повідомив у понеділок, 14 вересня, у відеозверненні.

Кравченко заявив, що буцімто справа «Карфаген» мала на меті заволодіти матеріалами кримінальних проваджень в Офісі генпрокурора щодо співробітників та керівників НАБУ і САП. Він стверджує, що частину матеріалів «скопіювали та викрали».

«Щоб не бути голослівним, опираючись на зібрану доказову базу, я підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Я підозрюю його у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та фіктивному усиновленні з метою штучно створити підстави для уникнення відповідальності в суді», – заявив генпрокурор.

За словами Кравченка, ще одна підозра стосується людини, близької до керівника САП Олександра Клименка, за нібито «вплив на керівника ВАКС, пропозиція їм неправомірної вигоди, а також сприяння в ухиленні від мобілізації». На думку Кравченка, саме це стало причиною обшуків будівлі Офісу генпрокурора в межах операції «Карфаген».

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За словами Кравченка, раніше від рішення про підозри керівникам антикорупційних органів його «політично» стримував президент Володимир Зеленський. Також він заявив, що його також нібито стримували самі НАБУ і САП, «пропонуючи недоторканність в обмін на відмову про ухвалення підозри».

«Я обіцяв не бути політично зручним, і не відмовлятися від рішення, якого вимагають закон і докази. Я знаю, що окрім мене цього ніхто б не зробив, тому я готовий до всіх політично-медійних наслідків. Але ці підозри вже підписано», – заявив Кравченко.

Руслан Кравченко стверджує, що єдиною метою операції НАБУ і САП «Карфаген» про викриття покривання шахрайських кол-центрів в Офісі генпрокурора було зупинити його «як прямого політичного опонента» і «людини, яка може перешкодити обранню потрібного нового керівника САП». На тлі цього він звернувся до директорів НАБУ і САП і порадив їм піти у відставку.

Доповнено о 09:16. Генпрокурор опублікував текст підозри Семену Кривоносу. У документі йдеться, що Кравченко підписав його напередодні, 13 вересня. Крім того, у документі йдеться, що справу проти Семена Кривоноса відкрили ще у квітні 2014 року. Відомості до ЄРДР у справі іншої людини, повʼязаної з головою САП, внесли у вересні 2025 року.

«Повідомлення про підозру зареєстровано у ЄРДР і направлено в передбаченому законом порядку», – написав Кравченко.

Опублікована Кравченком підозра Семену Кривоносу

Реакція НАБУ і САП

У пресслужбах НАБУ і САП повідомили, що оцінюють дії генпрокурора як продовження системної атаки на антикорупційні органи.

«Ця атака розпочалася не сьогодні. Її активна фаза стартувала ще минулого літа, коли однією з головних цілей була спроба підпорядкувати НАБУ і САП Офісу Генерального прокурора. НАБУ і САП не беруть участі в політичній боротьбі. Ми діємо виключно в межах закону та готові захищати незалежність антикорупційної системи», – повідомили у пресслужбі НАБУ.

Там додали, що станом на 09:00 Семену Кривоносу не вручили підозри.

Коментуючи закиди Кравченка про викрадення матеріалів справ, у пресслужбі НАБУ повідомили, що детективи не вилучали «жодних кримінальних проваджень, про які йдеться у заявах Генерального прокурора». Там наголосили, що усі твердження про нібито вилучення документів не відповідають дійсності.

Окремо у пресслужбі НАБУ прокоментували заяву Кравченка про «недоторканність» в обмін на відсутність підозри. Там наголосили, що антикорупційні органи «ніколи не пропонували і не вимагали» недоторканності ні для своїх працівників, ні для інших людей.

«Відтак заяви Генерального прокурора, який нещодавно подав у відставку, наразі мають публічний, а не процесуальний характер», – повідомили у пресслужбі НАБУ.

Доповнено о 09:50. Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву Кравченка та закликав Верховну Раду невідкладно проголосувати за його звільнення з посади генпрокурора. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що голосування за відставку Кравченка відбудеться у вівторок, 15 вересня.

Доповнено о 10:00. Вночі 14 вересня Руслан Кравченко виїхав з України на службовому авто. За його словами, він поїхав у закордонне відрядження, під час якого буде говорити про «концентрацію неконтрольованого впливу антикорупційних органів».

Що передувало заяві Кравченка

Нагадаємо, 4 вересня НАБУ повідомило про проведення спецоперації з викриття посадовця Офісу генерального прокурора на «кришуванні» шахрайських кол-центрів. 5 вересня НАБУ уточнило, що в межах спецоперації «Карфаген» викрило заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Сергія Кропиву.

Під час судових засідань САП оприлюднила стенограми розмов Кропиви із Кравченком, які підтверджують, що підозрюваний посадовець був довіреною особою генпрокурора. Зокрема, Кропива контролював ремонтні роботи у будинку Кравченка, якого немає в декларації генпрокурора, та організовував переліт дружини генпрокурора до Іспанії, де Кравченко перебував у відрядженні.

Сам Руслан Кравченко заперечує причетність до сприяння діяльності шахрайських кол-центрів.

7 вересня генпрокурор подав у відставку на тлі операції «Карфаген». Втім, за його звільнення наразі не проголосувала Верховна Рада, тож Кравченко продовжує виконувати обовʼязки генерального прокурора.

8 вересня «Українська правда» повідомила, що під час обшуків у першої заступниці Кравченка знайшли матеріали, які свідчать про стеження за очільниками НАБУ і САП, а також їхніми підлеглими та родинами. Після поширення цієї інформації Вдовиченко подала у відставку.