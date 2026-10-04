СБУ уразили російські винищувачі Су-35 та Су-34

У ніч на неділю, 4 жовтня, Служба безпеки України атакувала військовий аеродром «Ханська» у Республіці Адигея (субʼєкт РФ). Про це повідомила пресслужба СБУ.

Операцію здійснили бійці Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ, застосувавши ударні безпілотники. Зазначається, що аеродром «Ханська» розташований приблизно за 500 км від України. Під час атаки СБУ уразила винищувачі Су-35 і Су-34, а також склад боєприпасів.

Су-35 – російський багатоцільовий винищувач, розроблений на базі Су-27. Літак призначений для ведення повітряного бою, а також ураження наземних і надводних цілей. Су-35 перебуває на озброєнні російської армії з 2014 року. Максимальна швидкість винищувача становить 2500 км/год, а бойовий радіус – близько 1600 км. Су-35 є носієм керованих авіаційних ракет та авіабомб. За даними СБУ, експортна вартість Су-35 становить близько 100 млн доларів.

Су-34 – російський надзвуковий винищувач-бомбардувальник, також створений на базі винищувача Су-27. Літак прийняли на озброєння у 2007 році. Су-34 призначений передусім для ураження наземних і надводних цілей, а також може застосовувати озброєння класу «повітря–повітря». Літак здатний розвивати швидкість до 1900 км/год, а його бойовий радіус становить 600–1100 км. За даними СБУ, експортна вартість Су-34 становить близько 50 млн доларів.

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Нагадаємо, вранці моніторингові телеграм-канали повідомляли про пожежу на військовому аеродромі в Адигеї після атаки безпілотників. Проте російська влада про атаку не повідомляла.

Водночас мер Москви Сєргєй Собянін заявив про збиття шести безпілотників, які прямували в бік російської столиці.