В Адигеї під час атаки дронів спалахнула пожежа на аеродромі
Вночі дрони атакували Майкоп – столицю Адигеї
У ніч на неділю, 4 жовтня, Республіка Адигея в Росії зазнала атаки безпілотників. Поблизу військового аеродрому Ханська, ймовірно, виникла пожежа. Про це повідомив телеграм-канал Exilenova.
Близько 05:00 з’явилася інформація про атаку на Майкоп – столицю Адигеї, місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежу на військовому аеродромі Ханська.
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Приблизно через годину Exilenova повідомив, що атака безпілотників тривала протягом ночі. Паблік також опублікував фото та відео, на яких, як стверджується, видно проліт дронів і пожежу.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Водночас російська влада офіційно не повідомляла про атаку на Адигею чи можливу пожежу на військовому об’єкті. Попереджень про загрозу безпілотників у регіоні, за даними джерела, також не було.
Цієї ж ночі про атаку дронів повідомляв мер Москви Сєргєй Собянін. За його словами, російська ППО нібито знищила шість безпілотників, які прямували в бік столиці Росії.
Нагадаємо, у ніч на 2 жовтня в російській Самарі пролунала серія вибухів, після цього на території лінійної виробничо-диспетчерської станції «Самара» виникла пожежа.