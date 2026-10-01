Зовні «Гарпія-А1» схожа на російські дрони «Герань»

OSINT-аналітики встановили місце розташування виробничих потужностей російського ударного безпілотника «Гарпія-А1», створеного на основі концепції іранського Shahed-136. Про це у четвер, 1 жовтня, повідомив Dnipro Osint.

За його словами, виробничий майданчик вдалося ідентифікувати спільно з геоінтерами «КіберБорошно».

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Раніше російський концерн «Алмаз-Антей» опублікував промовідео, на якому показав експортну версію «Гарпія-А1(Э)» та БпЛА-Д. Зовні «Гарпія-А1» схожа на російські дрони «Герань», однак її виробництвом займається інше підприємство російського військово-промислового комплексу – Іжевський електромеханічний завод «Купол».

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На фото виробничі потужності російського ударного дрона «Гарпія-А1»

За даними OSINT-аналітика, виробничі потужності розташовані на території колишнього 300-го виробництва Іжевського механічного заводу. У 2019 році цей майданчик придбав Іжевський електромеханічний завод «Купол».

На фото виробничі потужності російського ударного дрона «Гарпія-А1»

На оприлюднених кадрах, за словами аналітика, можна побачити корпус №12. Його використовують як цех кінцевого складання безпілотників. Виробництво «Гарпії-А1» на цьому підприємстві розгорнули після укладення відповідного контракту з Міністерством оборони РФ. У 2023 році відомство уклало з ІЕМЗ «Купол» угоду вартістю понад 1 млрд рублів.

Уламки «Гарпії-А1» вперше зафіксували на території України 13 вересня 2024 року. Відтоді Росія неодноразово застосовувала ці безпілотники під час атак по Україні. Зокрема, 25 вересня один із таких дронів влучив в об'єкт залізничної інфраструктури на Полтавщині.

Таким чином, OSINT-аналітикам вдалося встановити конкретний виробничий майданчик, де російський ВПК виготовляє ударні БпЛА «Гарпія-А1», які використовуються для атак по Україні.

Нагадаємо, 30 вересня російські війська вперше застосували на реактивному безпілотнику спеціальний боєзаряд, призначений для знищення високовольтних опор та металевих конструкцій мостів.