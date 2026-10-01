У четвер, 1 жовтня, у Шевченківському суді Львова оголосили вирок вбивці Ірини Фаріон – Вʼячеславу Зінченку. Його засудили до довічного позбавлення волі. На вирок можна подати апеляцію.

Вʼячеслава Зінченка засудили до довічного увʼязнення та зобовʼязали сплатити 5 млн грн цивільного позову доньці Ірини Фаріон – Софії Особі. У суді він відреагував доволі спокійно, а після засідання він прокоментував журналістам, що розраховує на апеляцію.

Нагадаємо, 19 липня 2024 року на вул. Масарика у Львові стріляли у політичну і громадську діячку, 60-річну мовознавицю Ірину Фаріон. За кілька годин від вогнепального поранення вона померла в лікарні.

Після замаху в мережі почали поширювати фото молодого чоловіка у панамці й темних окулярах, який, зі слів очевидців, упродовж тижня щодня на кілька годин приходив до будинку, в якому жила Ірина Фаріон. Пізніше поліція підтвердила, що саме цей чоловік є основним підозрюваним у вбивстві та оголосила його у розшук.

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25 липня 2024 року правоохоронці затримали хлопця в Дніпрі в його помешканні – ним виявився Вʼячеслав Зінченко. Його вдалось вистежити завдяки камерам спостереження та опитуванню свідків. 26 липня його доправили до Львова та повідомили про підозру за ст. 115 ККУ – умисне вбивство. З цього часу тривали судові засідання аж до 1 жовтня 2026 року.