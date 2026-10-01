Через перекриття руху, автобуси курсуватимуть зі змінами

У четвер, 1 жовтня, з 15:00 у Великих Грибовичах тимчасово перекриють поворот із траси М-09 Львів –Рава-Руська в напрямку Малих Грибовичів. Через ремонт дороги зміниться рух автобусів №62 та №56а. Про це повідомила Львівська міська рада у четвер, 1 жовтня.

Обмеження запровадять на перехресті траси з вулицею Дублянського, де укладатимуть асфальт. Роботи орієнтовно триватимуть до чотирьох днів.

Автобуси курсуватимуть зі змінами:

№62 – від 15:00 1 жовтня до суботи, 3 жовтня, їздитиме через Гряду;

№56а – у суботу та неділю, 3 і 4 жовтня, тимчасово не курсуватиме.

Асфальтування проводять у межах капітального ремонту траси М-09 Львів – Рава-Руська на ділянці від км 129+807 до км 157+410. Замовником робіт є Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області, а підрядником організація ТзОВ «Онур».

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У міській раді додали, що тимчасова схема руху погоджена з патрульною поліцією. Водіїв і пасажирів просять врахувати обмеження під час планування поїздок.

До слова, з 3 жовтня у Львові перекриють для руху транспорту ділянку вул. Мазепи. Обмеження діятиме на відрізку від вул. Орлика до вул. Інструментальної.