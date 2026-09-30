Ремонт розпочнуть 3 жовтня

У Львові з 3 жовтня перекриють для руху транспорту ділянку вул. Мазепи. Обмеження діятиме на відрізку від вул. Орлика до вул. Інструментальної. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Шевченківського району, у середу, 30 вересня.

Перекриття пов’язане з наступним етапом реконструкції вул. Мазепи. Ремонтні роботи на цій ділянці розпочнуть у суботу, 3 жовтня. Через зміни в організації дорожнього руху на вул. Мазепи можливе ускладнення руху та утворення заторів, особливо в перші дні після перекриття, однак до коли триватиме ремонт не уточнили.

Водіям радять заздалегідь планувати маршрути та, за можливості, користуватися альтернативними шляхами.