Поліція Теребовлі виїжджатиме на виклики на електрокарах Tesla

Для поліцейських міста Теребовля, що на Тернопільщині, місцеві підприємці придбали три автомобілі Tesla. У коментарі ZAXID.NET у поліції області розповіли, що з 1 жовтня правоохоронці виїжджатимуть на нових електроавтомобілях на виклики мешканців.

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Група реагування на Tesla працюватиме на базі міського відділення поліції № 3. Це пілотний проєкт, спрямований на підвищення енергонезалежності підрозділу. Така програма діє по всій Україні, а в Тернопільській області реалізується в Теребовлі. У поліції також зазначили, що попередні вживані авто на дизельних двигунах передали на потреби Збройних Сил України.

Наразі невідомо, скільки коштували автомобілі Tesla та якого вони року випуску. За словами речника поліції Тернопільщини Сергія Крети, місцеві підприємці придбали ці авто, передали їх поліції та попросили лишитися анонімними.

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Окрім того, у межах проєкту з енергонезалежності у відділенні поліції № 3 встановили сонячну електростанцію. Це дозволить скоротити споживання електроенергії приблизно на 65% та заощаджувати близько 400 тис. грн щороку. Для підвищення автономності підрозділу також облаштують інвертори та акумуляторні батареї. Завершити реалізацію пілотного проєкту планують до кінця 2026 року.