Металодетектори встановили, щоб посилити контроль на вході до навчальних закладів

У ліцеях різних районів Івано-Франківської області встановили стаціонарні аркові металодетектори. Їх роботу контролюватимуть поліцейські Служби освітньої безпеки.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області у понеділок, 7 вересня, металодетектори встановили, щоб посилити контроль на вході до навчальних закладів та допомогти своєчасно виявляти металеві предмети, що можуть становити небезпеку для учнів і педагогів.

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«Це додатковий превентивний бар’єр. Стаціонарна рамка допомагає виявити наявність металу, а ручний металодетектор поліцейські за потреби використовують для додаткової перевірки», – зазначили у поліції.

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Речниця поліції Івано-Франківської області Христина Максимчак розповіла ZAXID.NET, що стаціонарні металодетектори встановили в ліцеях на території чотирьох районів. Обладнання отримали:

Коломийські ліцеї №4, №5, №8, №9 та Коломийська філія №6 імені Героя України Тараса Сенюка, Городенківський ліцей №1 імені Івана Данилюка;

Івано-Франківський спортивний ліцей, Крихівецький ліцей, Богородчанський ліцей №2 та Галицький ліцей імені Ярослава Осмомисла;

Калуський ліцей ім. Дмитра Бахматюка та Калуський ліцей №6;

Надвірнянські ліцеї №1, №2 та Пасічнянський ліцей.

Водночас ручними металодетекторами наразі обладнані 26 ліцеїв регіону.