Найкращі та найгірші школи Івано-Франківська 2026 року
Рейтинг шкіл за результатами НМТ
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Сайт «Освіта.ua» сформував щорічний рейтинг загальноосвітніх шкіл Івано-Франківська 2026 року за результатами національного мультипредметного тесту. У ньому цьогоріч представлені 49 закладів середньої освіти обласного центру Прикарпаття.
Перше місце у рейтингу кращих шкіл Франківська четвертий рік поспіль посідає Ліцей ім. Миколи Сабата. У рейтингу 200 найкращих шкіл України у 2026 році він на 6 місці. Другим у рейтингу кращих шкіл міста, як і торік, є Івано-Франківський науковий природничо-математичний ліцей ім.Івана Пулюя (129 місце у топ-200 шкіл України). Третім в місті за результатами НМТ є приватний «Католицький ліцей святого Василія Великого» (158 – у загальному рейтингу шкіл України 2026 року).
Найгіршими результати мультипредметного тесту були в Івано-Франківського фахового коледжу ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій», Вищого художнього професійного училищіа №3 та Центру професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська.
Рейтинг шкіл Івано-Франківська
Пояснення назв колонок у таблиці:Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
- Місце – місце в поточному рейтингу 2024 року.
- ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.
- Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.
- Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».
- Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».
- Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».
|Назва навчального закладу
|Місце
|TOP
|Рейт. бал
|Бал ЗНО
|Учнів / тестів
|Склав (%)
|Науковий ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради
|1
|6
|147
|171.8
|68/272
|100
|Івано-Франківський науковий природничо-математичний ліцей ім. Івана Пулюя Івано-Франківської міськради
|2
|129
|135.2
|157.7
|93/372
|100
|Івано-Франківський приватний ліцей "Католицький ліцей святого Василія Великого"
|3
|158
|134.3
|157.5
|34/136
|99
|Ліцей №5 Івано-Франківської міськради
|4
|192
|133.3
|155.8
|71/276
|100
|Ліцей №23 ім. Романа Гурика Івано-Франківської міськради
|5
|197
|133.1
|155.2
|103/404
|99
|Ліцей ім. Романа Шухевича Івано-Франківської міськради
|6
|199
|133.1
|155.9
|51/204
|100
|Івано-Франківський приватний заклад ліцей "Перша ластівка"
|7
|224
|132.6
|155.8
|13/52
|98
|Ліцей №11 Івано-Франківської міськради
|8
|433
|129.2
|151.1
|65/256
|98
|Ліцей №1 Івано-Франківської міськради
|9
|492
|128.5
|150.1
|75/288
|99
|Ліцей №2 Івано-Франківської міськради
|10
|732
|126.2
|148.2
|24/96
|100
|Ліцей №20 Івано-Франківської міськради
|11
|1033
|124.2
|145.4
|52/208
|99
|Ліцей №15 Івано-Франківської міськради
|12
|1054
|124
|145.2
|57/224
|98
|Ліцей №10 Івано-Франківської міськради
|13
|1278
|122.9
|143.7
|62/248
|97
|Ліцей №16 Івано-Франківської міськради
|14
|1294
|122.8
|144
|36/132
|98
|Ліцей №12 імені Івана Франка Івано-Франківської міськради
|15
|1456
|122
|142.8
|52/204
|98
|Ліцей №3 Івано-Франківської міськради
|16
|1611
|121.3
|142.1
|49/184
|97
|Івано-Франківський приватний ліцей "Іт степ скул"
|17
|1705
|120.9
|142
|17/56
|98
|Ліцей №4 Івано-Франківської міськради
|18
|1757
|120.7
|141.5
|38/152
|99
|Ліцей №24 Івано-Франківської міськради
|19
|1780
|120.5
|140.9
|69/276
|98
|ВСП "Івано-Франківський фаховий коледж Карпатського національного університету імені Василя Стефаника"
|20
|1913
|120
|135.6
|442/1732
|97
|Фаховий коледж Закладу вищої освіти "Університет Короля Данила"
|21
|1924
|119.9
|135.1
|473/1856
|96
|Ліцей №25 Івано-Франківської міськради
|22
|2082
|119.3
|139.6
|57/228
|98
|Ліцей №21 імені Євгена Коновальця Івано-Франківської міськради
|23
|2105
|119.2
|139.5
|58/224
|96
|ВСП "Фаховий коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу"
|24
|2242
|118.7
|136.3
|272/1048
|98
|Ліцей №18 Івано-Франківської міськради
|25
|2351
|118.3
|138.4
|66/264
|98
|Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Івано-Франківський медичний фаховий коледж" Івано-Франківської обласної ради
|26
|2456
|118
|137
|152/556
|97
|Ліцей №17 Івано-Франківської міськради
|27
|2515
|117.8
|138.3
|17/64
|97
|Ліцей ім. В’ячеслава Чорновола Івано-Франківської міськради
|28
|2601
|117.5
|137.7
|38/148
|99
|Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
|29
|2690
|117.2
|137.8
|8/32
|100
|Ліцей №22 Івано-Франківської міськради
|30
|2762
|116.9
|136.8
|59/224
|96
|Заклад вищої освіти "Університет Короля Данила"
|31
|2903
|116.4
|136.9
|5/20
|100
|Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу
|32
|3442
|114.7
|131.4
|285/1120
|96
|Ліцей №19 Івано-Франківської міськради
|33
|3775
|113.7
|133.2
|40/156
|94
|Ліцей №13 Івано-Франківської міськради
|34
|3779
|113.7
|133.3
|30/120
|96
|Ліцей №7 Івано-Франківської міськради
|35
|3818
|113.6
|133.4
|14/56
|96
|Івано-Франківський національний медичний університет
|36
|4023
|113
|131.3
|129/500
|96
|Івано-Франківський фаховий музичний коледж імені Дениса Січинського
|37
|4096
|112.7
|132.1
|45/180
|95
|Івано-Франківський ліцей безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Андрія Приймаченка Міністерства внутрішніх справ України
|38
|4174
|112.5
|130.7
|128/512
|95
|Івано-Франківський професійний будівельний ліцей
|39
|4689
|110.8
|130.3
|7/28
|96
|Івано-Франківський фаховий коледж Київського університету інтелектуальної власності та права
|40
|4765
|110.6
|128.8
|117/464
|95
|ВСП "Дружківський житлово-комунальний фаховий коледж Донбаської національної академії будівництва і архітектури"
|41
|5249
|109
|128.2
|6/24
|100
|Вище професійне училище №13 м. Івано-Франківська
|42
|5471
|108.2
|127.2
|5/20
|95
|Вище професійне училище №21 м. Івано-Франківська
|43
|5651
|107.5
|126.2
|20/72
|94
|ВСП "Івано-Франківський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування"
|44
|5676
|107.4
|125
|120/452
|94
|ВСП "Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України"
|45
|5679
|107.4
|124.2
|181/708
|95
|Державний професійно-технічний навчальний заклад "Івано-Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки"
|46
|5987
|106.2
|124.9
|7/16
|94
|ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій»
|47
|6097
|105.7
|123.8
|46/172
|94
|Вище художнє професійне училище № 3 м. Івано-Франківська
|48
|6193
|105.2
|123.2
|51/180
|92
|Центр професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська
|49
|6886
|100.7
|118.3
|12/44
|91
Першим у рейтингу шкіл Івано-Франківської області є Старокосівський ліцей Косівської міськради (13 місце у топ-200 шкіл України), другим – Долинський ліцей «Інтелект» (27 місце у топ-200), третім – Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка (37 місце у топ-200).
Найгірші результати НМТ виявились у випускників Назавизівського ліцею Надвірнянської міськради, Трацького ліцею Матеївецької сільської ради та Довгопільського ліцею Білоберізької сільради.