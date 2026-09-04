Четвертий рік поспіль перше місце посів Ліцей ім. Миколи Сабата

Сайт «Освіта.ua» сформував щорічний рейтинг загальноосвітніх шкіл Івано-Франківська 2026 року за результатами національного мультипредметного тесту. У ньому цьогоріч представлені 49 закладів середньої освіти обласного центру Прикарпаття.

Перше місце у рейтингу кращих шкіл Франківська четвертий рік поспіль посідає Ліцей ім. Миколи Сабата. У рейтингу 200 найкращих шкіл України у 2026 році він на 6 місці. Другим у рейтингу кращих шкіл міста, як і торік, є Івано-Франківський науковий природничо-математичний ліцей ім.Івана Пулюя (129 місце у топ-200 шкіл України). Третім в місті за результатами НМТ є приватний «Католицький ліцей святого Василія Великого» (158 – у загальному рейтингу шкіл України 2026 року).

Найгіршими результати мультипредметного тесту були в Івано-Франківського фахового коледжу ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій», Вищого художнього професійного училищіа №3 та Центру професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська.

Рейтинг шкіл Івано-Франківська

Пояснення назв колонок у таблиці:

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Місце – місце в поточному рейтингу 2024 року.

ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.

Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.

Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».

Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».

Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%) Науковий ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради 1 6 147 171.8 68/272 100 Івано-Франківський науковий природничо-математичний ліцей ім. Івана Пулюя Івано-Франківської міськради 2 129 135.2 157.7 93/372 100 Івано-Франківський приватний ліцей "Католицький ліцей святого Василія Великого" 3 158 134.3 157.5 34/136 99 Ліцей №5 Івано-Франківської міськради 4 192 133.3 155.8 71/276 100 Ліцей №23 ім. Романа Гурика Івано-Франківської міськради 5 197 133.1 155.2 103/404 99 Ліцей ім. Романа Шухевича Івано-Франківської міськради 6 199 133.1 155.9 51/204 100 Івано-Франківський приватний заклад ліцей "Перша ластівка" 7 224 132.6 155.8 13/52 98 Ліцей №11 Івано-Франківської міськради 8 433 129.2 151.1 65/256 98 Ліцей №1 Івано-Франківської міськради 9 492 128.5 150.1 75/288 99 Ліцей №2 Івано-Франківської міськради 10 732 126.2 148.2 24/96 100 Ліцей №20 Івано-Франківської міськради 11 1033 124.2 145.4 52/208 99 Ліцей №15 Івано-Франківської міськради 12 1054 124 145.2 57/224 98 Ліцей №10 Івано-Франківської міськради 13 1278 122.9 143.7 62/248 97 Ліцей №16 Івано-Франківської міськради 14 1294 122.8 144 36/132 98 Ліцей №12 імені Івана Франка Івано-Франківської міськради 15 1456 122 142.8 52/204 98 Ліцей №3 Івано-Франківської міськради 16 1611 121.3 142.1 49/184 97 Івано-Франківський приватний ліцей "Іт степ скул" 17 1705 120.9 142 17/56 98 Ліцей №4 Івано-Франківської міськради 18 1757 120.7 141.5 38/152 99 Ліцей №24 Івано-Франківської міськради 19 1780 120.5 140.9 69/276 98 ВСП "Івано-Франківський фаховий коледж Карпатського національного університету імені Василя Стефаника" 20 1913 120 135.6 442/1732 97 Фаховий коледж Закладу вищої освіти "Університет Короля Данила" 21 1924 119.9 135.1 473/1856 96 Ліцей №25 Івано-Франківської міськради 22 2082 119.3 139.6 57/228 98 Ліцей №21 імені Євгена Коновальця Івано-Франківської міськради 23 2105 119.2 139.5 58/224 96 ВСП "Фаховий коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу" 24 2242 118.7 136.3 272/1048 98 Ліцей №18 Івано-Франківської міськради 25 2351 118.3 138.4 66/264 98 Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Івано-Франківський медичний фаховий коледж" Івано-Франківської обласної ради 26 2456 118 137 152/556 97 Ліцей №17 Івано-Франківської міськради 27 2515 117.8 138.3 17/64 97 Ліцей ім. В’ячеслава Чорновола Івано-Франківської міськради 28 2601 117.5 137.7 38/148 99 Карпатський національний університет імені Василя Стефаника 29 2690 117.2 137.8 8/32 100 Ліцей №22 Івано-Франківської міськради 30 2762 116.9 136.8 59/224 96 Заклад вищої освіти "Університет Короля Данила" 31 2903 116.4 136.9 5/20 100 Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу 32 3442 114.7 131.4 285/1120 96 Ліцей №19 Івано-Франківської міськради 33 3775 113.7 133.2 40/156 94 Ліцей №13 Івано-Франківської міськради 34 3779 113.7 133.3 30/120 96 Ліцей №7 Івано-Франківської міськради 35 3818 113.6 133.4 14/56 96 Івано-Франківський національний медичний університет 36 4023 113 131.3 129/500 96 Івано-Франківський фаховий музичний коледж імені Дениса Січинського 37 4096 112.7 132.1 45/180 95 Івано-Франківський ліцей безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Андрія Приймаченка Міністерства внутрішніх справ України 38 4174 112.5 130.7 128/512 95 Івано-Франківський професійний будівельний ліцей 39 4689 110.8 130.3 7/28 96 Івано-Франківський фаховий коледж Київського університету інтелектуальної власності та права 40 4765 110.6 128.8 117/464 95 ВСП "Дружківський житлово-комунальний фаховий коледж Донбаської національної академії будівництва і архітектури" 41 5249 109 128.2 6/24 100 Вище професійне училище №13 м. Івано-Франківська 42 5471 108.2 127.2 5/20 95 Вище професійне училище №21 м. Івано-Франківська 43 5651 107.5 126.2 20/72 94 ВСП "Івано-Франківський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування" 44 5676 107.4 125 120/452 94 ВСП "Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України" 45 5679 107.4 124.2 181/708 95 Державний професійно-технічний навчальний заклад "Івано-Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки" 46 5987 106.2 124.9 7/16 94 ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій» 47 6097 105.7 123.8 46/172 94 Вище художнє професійне училище № 3 м. Івано-Франківська 48 6193 105.2 123.2 51/180 92 Центр професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська 49 6886 100.7 118.3 12/44 91

Першим у рейтингу шкіл Івано-Франківської області є Старокосівський ліцей Косівської міськради (13 місце у топ-200 шкіл України), другим – Долинський ліцей «Інтелект» (27 місце у топ-200), третім – Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка (37 місце у топ-200).

Найгірші результати НМТ виявились у випускників Назавизівського ліцею Надвірнянської міськради, Трацького ліцею Матеївецької сільської ради та Довгопільського ліцею Білоберізької сільради.