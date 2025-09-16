Перше місце у рейтингу кращих шкіл Франківська третій рік поспіль посідає Ліцей ім. Миколи Сабата

Сайт «Освіта.ua» сформував щорічний рейтинг загальноосвітніх шкіл Івано-Франківська 2025 року за результатами НМТ. У ньому цьогоріч представлені 48 закладів середньої освіти обласного центру Прикарпаття.

Перше місце у рейтингу кращих шкіл Франківська третій рік поспіль посідає Ліцей ім. Миколи Сабата. У рейтингу топ-200 шкіл України у 2025 році він на 3 місці. Другим у рейтингу кращих шкіл міста є Івано-Франківський науковий природничо-математичний ліцей ім.Івана Пулюя, який у 2025 році був п’ятим (116 місце у топ-200 шкіл України). Третім в місті за результатами НМТ є Ліцей №5 (2 місце у 2024 році та 212 – у загальному рейтингу шкіл України 2025 року).

Найгіршими результати мультипредметного тесту були у Вищому професійному училищі №3, Івано-Франківському професійному будівельному ліцеї та Центрі професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська.

Рейтинг шкіл Івано-Франківська

Пояснення назв колонок у таблиці:

Місце – місце в поточному рейтингу 2024 року.

ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.

Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.

Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».

Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».

Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%) Науковий ліцей ім.Миколи Сабата Івано-Франківської міськради 1 3 148.9 174.3 52/208 100 Івано-Франківський науковий природничо-математичний ліцей ім.Івана Пулюя Івано-Франківської міськради 2 116 135.4 158 88/344 100 Ліцей №5 Івано-Франківської міськради 3 212 132.9 155.4 65/252 100 Івано-Франківський приватний ліцей «Католицький ліцей святого Василія Великого» 4 242 132.4 155.4 32/124 100 Ліцей №11 Івано-Франківської міськради 5 243 132.4 154.7 72/288 99 Ліцей №23 ім. Романа Гурика Івано-Франківської міськради 6 268 132 153.9 90/360 99 Ліцей ім. Романа Шухевича Івано-Франківської міськради 7 527 128.6 150.6 52/208 99 Ліцей №1 Івано-Франківської міськради 8 575 128.1 149.7 71/276 99 Ліцей №15 Івано-Франківської міськради 9 607 127.9 149.9 43/172 99 Ліцей №22 Івано-Франківської міськради 10 628 127.7 149.6 48/188 99 Івано-Франківський приватний ліцей "Іт степ скул" 11 637 127.6 149.9 23/88 100 Ліцей №20 Івано-Франківської міськради 12 922 125.6 147.1 41/160 99 Ліцей №16 Івано-Франківської міськради 13 1060 124.8 146.1 51/200 99 Ліцей №25 Івано-Франківської міськради 14 1305 123.4 144.2 71/284 98 Ліцей №12 імені Івана Франка Івано-Франківської міськради 15 1311 123.4 144.7 40/152 99 Ліцей №21 імені Євгена Коновальця Івано-Франківської міськради 16 1430 122.8 143.7 55/216 97 Ліцей №18 Івано-Франківської міськради 17 1443 122.7 143.6 59/228 99 Івано-Франківський приватний заклад ліцей "Перша ластівка" 18 1548 122.1 143.5 12/44 95 Ліцей №10 Івано-Франківської міськради 19 1569 122 142.8 55/220 97 Ліцей ім. В’ячеслава Чорновола Івано-Франківської міськради 20 1622 121.8 142.9 32/124 98 Ліцей №24 Івано-Франківської міськради 21 1914 120.8 141.3 62/240 98 КЗ фахової передвищої освіти "Івано-Франківський медичний фаховий коледж" Івано-Франківської обласної ради 22 1998 120.5 140.7 77/300 98 ВСП "Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника" 23 2171 119.8 135.6 410/1616 97 Ліцей №4 Івано-Франківської міськради 24 2245 119.5 140.2 33/132 98 Фаховий коледж Закладу вищої освіти "Університет Короля Данила" 25 2298 119.3 135.7 357/1408 97 Ліцей №19 Івано-Франківської міськради 26 2354 119.1 139.8 27/108 96 ВСП "Фаховий коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу" 27 2417 118.9 136.6 252/980 97 Ліцей №3 Івано-Франківської міськради 28 2799 117.7 138 35/132 96 Ліцей №13 Івано-Франківської міськради 29 2837 117.6 138 24/96 97 Ліцей №2 Івано-Франківської міськради 30 3038 116.9 137.2 27/104 97 Івано-Франківський фаховий музичний коледж імені Дениса Січинського 31 3467 115.8 135.8 36/136 98 Ліцей №7 Івано-Франківської міськради 32 3593 115.4 135.4 29/116 96 Ліцей №17 Івано-Франківської міськради 33 3662 115.3 135.3 27/104 97 Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу 34 3732 115 132.4 246/920 96 ВСП "Дружківський житлово-комунальний фаховий коледж Донбаської національної академії будівництва і архітектури" 35 3741 115 135.2 8/32 97 Ліцей №6 ім. Івана Ревчука Івано-Франківської міськради 36 3821 114.8 134.8 23/92 97 Івано-Франківський національний медичний університет 37 4029 114.2 132.6 136/528 97 Івано-Франківський фаховий коледж Київського університету інтелектуальної власності та права 38 4348 113.2 131.8 114/440 96 ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій» 39 4583 112.5 132 24/96 98 Вище професійне училище №21 м. Івано-Франківська 40 5467 109.9 129.1 25/92 96 Державний професійно-технічний навчальний заклад "Івано-Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки" 41 5886 108.5 127.4 16/56 96 ВСП "Івано-Франківський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування" 42 5993 108.1 125.6 134/500 94 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 43 6080 107.7 126.7 4/16 94 ВСП "Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України" 44 6170 107.4 124.4 167/640 94 Вище професійне училище №13 м. Івано-Франківська 45 6189 107.3 126.1 15/56 95 Вище художнє професійне училище № 3 м. Івано-Франківська 46 6529 105.8 123.8 63/212 93 Івано-Франківський професійний будівельний ліцей 47 6863 103.8 122.1 6/24 92 Центр професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська 48 7034 102.5 120.5 10/40 88

Найкращі школи Прикарпаття

Першим у рейтингу шкіл Івано-Франківської області є Рожнятівський ліцей (56 місце у топ-200 шкіл України), другим – Долинський ліцей «Інтелект» (72 місце у топ-200), третім – Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка (74 місце у топ-200).

Найгірші результати НМТ виявились у випускників Битківського ліцею Пасічнянської сільської ради, Назавизівського ліцею Надвірнянської міськради та Кутищенського ліцею Тлумацької міськради

Загалом до рейтингу топ-200 шкіл України із Прикарпаття потрапили:

Ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради – 3 місце

Рожнятівський ліцей – 56 місце

Долинський ліцей «Інтелект» – 72 місце

Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка – 74 місце

Івано-Франківський приватний заклад «Український ліцей Монтессорі» – 92 місце

Надвірнянський ліцей «Престиж» – 101 місце

Івано-Франківський науковий природничо-математичний ліцей ім.Івана Пулюя – 116 місце

Калуський ліцей №5 – 118 місце.

Укладачі освітнього ресурсу підкреслюють, що учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном і це могло вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу.