Найкращі та найгірші школи Івано-Франківська 2025 року
Рейтинг шкіл за результатами національного мультипредметного тесту
До теми
Сайт «Освіта.ua» сформував щорічний рейтинг загальноосвітніх шкіл Івано-Франківська 2025 року за результатами НМТ. У ньому цьогоріч представлені 48 закладів середньої освіти обласного центру Прикарпаття.
Перше місце у рейтингу кращих шкіл Франківська третій рік поспіль посідає Ліцей ім. Миколи Сабата. У рейтингу топ-200 шкіл України у 2025 році він на 3 місці. Другим у рейтингу кращих шкіл міста є Івано-Франківський науковий природничо-математичний ліцей ім.Івана Пулюя, який у 2025 році був п’ятим (116 місце у топ-200 шкіл України). Третім в місті за результатами НМТ є Ліцей №5 (2 місце у 2024 році та 212 – у загальному рейтингу шкіл України 2025 року).
Найгіршими результати мультипредметного тесту були у Вищому професійному училищі №3, Івано-Франківському професійному будівельному ліцеї та Центрі професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська.
Рейтинг шкіл Івано-Франківська
Пояснення назв колонок у таблиці:
- Місце – місце в поточному рейтингу 2024 року.
- ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.
- Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.
- Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».
- Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».
- Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».
|Назва навчального закладу
|Місце
|TOP
|Рейт. бал
|Бал ЗНО
|Учнів / тестів
|Склав (%)
|Науковий ліцей ім.Миколи Сабата Івано-Франківської міськради
|1
|3
|148.9
|174.3
|52/208
|100
|Івано-Франківський науковий природничо-математичний ліцей ім.Івана Пулюя Івано-Франківської міськради
|2
|116
|135.4
|158
|88/344
|100
|Ліцей №5 Івано-Франківської міськради
|3
|212
|132.9
|155.4
|65/252
|100
|Івано-Франківський приватний ліцей «Католицький ліцей святого Василія Великого»
|4
|242
|132.4
|155.4
|32/124
|100
|Ліцей №11 Івано-Франківської міськради
|5
|243
|132.4
|154.7
|72/288
|99
|Ліцей №23 ім. Романа Гурика Івано-Франківської міськради
|6
|268
|132
|153.9
|90/360
|99
|Ліцей ім. Романа Шухевича Івано-Франківської міськради
|7
|527
|128.6
|150.6
|52/208
|99
|Ліцей №1 Івано-Франківської міськради
|8
|575
|128.1
|149.7
|71/276
|99
|Ліцей №15 Івано-Франківської міськради
|9
|607
|127.9
|149.9
|43/172
|99
|Ліцей №22 Івано-Франківської міськради
|10
|628
|127.7
|149.6
|48/188
|99
|Івано-Франківський приватний ліцей "Іт степ скул"
|11
|637
|127.6
|149.9
|23/88
|100
|Ліцей №20 Івано-Франківської міськради
|12
|922
|125.6
|147.1
|41/160
|99
|Ліцей №16 Івано-Франківської міськради
|13
|1060
|124.8
|146.1
|51/200
|99
|Ліцей №25 Івано-Франківської міськради
|14
|1305
|123.4
|144.2
|71/284
|98
|Ліцей №12 імені Івана Франка Івано-Франківської міськради
|15
|1311
|123.4
|144.7
|40/152
|99
|Ліцей №21 імені Євгена Коновальця Івано-Франківської міськради
|16
|1430
|122.8
|143.7
|55/216
|97
|Ліцей №18 Івано-Франківської міськради
|17
|1443
|122.7
|143.6
|59/228
|99
|Івано-Франківський приватний заклад ліцей "Перша ластівка"
|18
|1548
|122.1
|143.5
|12/44
|95
|Ліцей №10 Івано-Франківської міськради
|19
|1569
|122
|142.8
|55/220
|97
|Ліцей ім. В’ячеслава Чорновола Івано-Франківської міськради
|20
|1622
|121.8
|142.9
|32/124
|98
|Ліцей №24 Івано-Франківської міськради
|21
|1914
|120.8
|141.3
|62/240
|98
|КЗ фахової передвищої освіти "Івано-Франківський медичний фаховий коледж" Івано-Франківської обласної ради
|22
|1998
|120.5
|140.7
|77/300
|98
|ВСП "Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника"
|23
|2171
|119.8
|135.6
|410/1616
|97
|Ліцей №4 Івано-Франківської міськради
|24
|2245
|119.5
|140.2
|33/132
|98
|Фаховий коледж Закладу вищої освіти "Університет Короля Данила"
|25
|2298
|119.3
|135.7
|357/1408
|97
|Ліцей №19 Івано-Франківської міськради
|26
|2354
|119.1
|139.8
|27/108
|96
|ВСП "Фаховий коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу"
|27
|2417
|118.9
|136.6
|252/980
|97
|Ліцей №3 Івано-Франківської міськради
|28
|2799
|117.7
|138
|35/132
|96
|Ліцей №13 Івано-Франківської міськради
|29
|2837
|117.6
|138
|24/96
|97
|Ліцей №2 Івано-Франківської міськради
|30
|3038
|116.9
|137.2
|27/104
|97
|Івано-Франківський фаховий музичний коледж імені Дениса Січинського
|31
|3467
|115.8
|135.8
|36/136
|98
|Ліцей №7 Івано-Франківської міськради
|32
|3593
|115.4
|135.4
|29/116
|96
|Ліцей №17 Івано-Франківської міськради
|33
|3662
|115.3
|135.3
|27/104
|97
|Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу
|34
|3732
|115
|132.4
|246/920
|96
|ВСП "Дружківський житлово-комунальний фаховий коледж Донбаської національної академії будівництва і архітектури"
|35
|3741
|115
|135.2
|8/32
|97
|Ліцей №6 ім. Івана Ревчука Івано-Франківської міськради
|36
|3821
|114.8
|134.8
|23/92
|97
|Івано-Франківський національний медичний університет
|37
|4029
|114.2
|132.6
|136/528
|97
|Івано-Франківський фаховий коледж Київського університету інтелектуальної власності та права
|38
|4348
|113.2
|131.8
|114/440
|96
|ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій»
|39
|4583
|112.5
|132
|24/96
|98
|Вище професійне училище №21 м. Івано-Франківська
|40
|5467
|109.9
|129.1
|25/92
|96
|Державний професійно-технічний навчальний заклад "Івано-Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки"
|41
|5886
|108.5
|127.4
|16/56
|96
|ВСП "Івано-Франківський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування"
|42
|5993
|108.1
|125.6
|134/500
|94
|Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
|43
|6080
|107.7
|126.7
|4/16
|94
|ВСП "Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України"
|44
|6170
|107.4
|124.4
|167/640
|94
|Вище професійне училище №13 м. Івано-Франківська
|45
|6189
|107.3
|126.1
|15/56
|95
|Вище художнє професійне училище № 3 м. Івано-Франківська
|46
|6529
|105.8
|123.8
|63/212
|93
|Івано-Франківський професійний будівельний ліцей
|47
|6863
|103.8
|122.1
|6/24
|92
|Центр професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська
|48
|7034
|102.5
|120.5
|10/40
|88
Найкращі школи Прикарпаття
Першим у рейтингу шкіл Івано-Франківської області є Рожнятівський ліцей (56 місце у топ-200 шкіл України), другим – Долинський ліцей «Інтелект» (72 місце у топ-200), третім – Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка (74 місце у топ-200).
Найгірші результати НМТ виявились у випускників Битківського ліцею Пасічнянської сільської ради, Назавизівського ліцею Надвірнянської міськради та Кутищенського ліцею Тлумацької міськради
Загалом до рейтингу топ-200 шкіл України із Прикарпаття потрапили:
- Ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради – 3 місце
- Рожнятівський ліцей – 56 місце
- Долинський ліцей «Інтелект» – 72 місце
- Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка – 74 місце
- Івано-Франківський приватний заклад «Український ліцей Монтессорі» – 92 місце
- Надвірнянський ліцей «Престиж» – 101 місце
- Івано-Франківський науковий природничо-математичний ліцей ім.Івана Пулюя – 116 місце
- Калуський ліцей №5 – 118 місце.
Укладачі освітнього ресурсу підкреслюють, що учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном і це могло вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу.