Будівля гуртожитка на вул. Пасічній, 62 частково збудована

Львівський національний університет імені Івана Франка добудує новий студентський гуртожиток на вул. Пасічній за 137,8 млн грн. У тендері на виконання робіт, який провели 22 грудня, перемогло ТзОВ «Стрім-Львів».

Новий гуртожиток будують у районі студмістечка на вул. Пасічній, 62 у Львові. Містобудівні умови та обмеження на будівництво видали ще у 2018 році. Новий гуртожиток має розміщуватись поруч із гуртожитком №5. Висота будівель – від трьох до дев’яти поверхів. Гуртожиток розрахований на 400 місць.

Перший тендер на 109 млн грн оголосили у жовтні 2018 року. Однак у 2024 році проєкт скоригували й 2 грудня оголосили новий тендер з очікуваною вартістю понад 138 млн грн. Наразі будівля вже частково збудована. Загальна вартість проєкту – 228,7 млн грн.

У тендері перемогло ТзОВ «Стрім-Львів». Компанія зареєстрована у 2003 році та займається будівництвом. Власниками компанії вказані львівʼяни Володимир Федина та Юрій Савицький. Компанія будує 16-поверхівки на вул. Очеретяній у Львові.

Додамо, що востаннє гуртожитки ЛНУ будували у 1980-х роках. Загалом житловий фонд ЛНУ налічує 12 гуртожитків для понад 5 тис. студентів.