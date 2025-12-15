Новий ТРЦ побудують на просп. Червоної Калини, 91

На Сихові планують побудувати новий пʼятиповерховий торговий центр Infiniti Plaza. Про це повідомила консалтингова компанія Retail & Development Advisor (RDA), яка є офіційним брокером ТРЦ.

Йдеться про реконструкцію недобуду на просп. Червоної Калини, 91. Передбачається, що на перших трьох поверхах нового ТРЦ розмістять магазини кафе та ресторани, а також кінотеатр та дитячий розважальний центр. А четвертий та п’ятий поверхи будуть відведені під освітній хаб, медіатеку та коворкінги.

Візуалізація забудовника

Загальна площа ТРЦ становитиме понад 41 тис. м2, а орендна – близько 22,5 тис. м2. До прикладу, загальна площа ТРЦ Forum Lviv становить 69 тис. м2, а орендована – 35 тис. м2; Загальна площа ТРЦ Victoria Gardens – 99 тис. м2, а орендована – майже 50 тис. м2. Розпочати будівництво торгового центру на Сихові планують у 2026 році, а відкриття комплексу заплановане на початок 2028 року.

Під усією площею ТРЦ розмістять дворівневий підземний паркінг на 340 місць. Мешканці району зможуть його використовувати як укриття. Очікується, що ТРЦ зможе приймати до 25 тисяч відвідувачів на день.

У межах комплексу також планують відкрити освітній хаб, оснащений місцями для роботи стартапів та навчання школярів і студентів. В межах цього простору передбачені приміщення для гуртків, курсів, спортивних секцій та творчих занять.

Проєкт розробило львівське бюро AVR Development. Управлятиме комплексом консалтингова компанія Retail & Development Advisor. Раніше проєкт забудови цієї ділянки розробляло архітектурне бюро Kudin Architects, яке пропонувало перебудувати недобудований торговий центр під багатофункційний комплекс із квартирами і торговими площами. Але цей проєкт так і не втілили.

За даними аналітичного порталу YouControl, ТОВ «Рітейл Енд Девелопмент Едвайзер» зареєстроване в Києві у 2013 році та належить місцевим підприємицям Ірині Семак, Олені Жук та Ользі Рязанцевій. Компанія виступає брокером майбутнього ТРЦ «Україна» на Закарпатті та керує ритейл-парками біля Ужгорода. Генеральним директором RDA є Андрій Лотоцький.

Із 2007 року недобуд, готовий на 76%, перебуває у власності ПП «Вікторіс». У липні 2025 року депутати Львівської міської ради відвели ділянку площею 1,2 га в оренду цій компанії на 10 років. ПП «Вікторіс» зареєстроване у 1993 році у Львові, його власниками є львівські забудовники Орест Андрусяк і Любомир Борис.