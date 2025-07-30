На просп. Червоної Калини, 91 розташований недобудований торговий центр

На Сихові на місці недобудованого торгового центру планують збудувати громадський центр. Депутати Львівської міської ради відвели ПП «Вікторіс» відповідну ділянку та передали її в оренду на 10 років.

Йдеться про ділянку площею 1,2 га на просп. Червоної Калини, 91. На цій ділянці розташований недобудований громадський центр, який готовий на 76%. У 2007 році ПП «Вікторіс» зареєструвало на цей недобуд право власності.

Нове уявлення про міський простір Львова – продуманий, відкритий, живий. LEV Development не просто будує – компанія створює простір, що надихає, підтримує і гармонійно вписується в ритм життя. Покращуючи рівень життя наших клієнтів, LEV Development підіймає рівень життя в Україні.

У 2015 році компанія зверталася до міської ради за розробкою документів на землю, однак тоді депутатам забракло голосів. На сесії 24 липня депутати погодили проєкт землеустрою та передали ділянку в оренду на 5 років під будівництво й обслуговування громадських споруд. Компанія сплачуватиме за землю 1,7 млн грн щороку.

Додамо, що у 2020 році архітектурне бюро Kudin Architects розробило проєкт реконструкції недобуду під багатофункційний комплекс із терасованийм дахом, підземним паркінгом, квартирами і торговими площами.

Проєкт Kudin Architects

Зазначимо, що у 2014 році компанія отримала дозвіл на користування ділянкою 1,19 га для обслуговування громадського центру, однак відповідний договір оренди так і не уклала. Впродовж цих років ПП «Вікторіс» користувалась ділянкою, однак за оренду не платила. ПП «Вікторіс». У 2024 році ЛМР відсудила в компанії 958 тис. грн боргу.

ПП «Вікторіс» зареєстроване у 1993 році у Львові, його власниками є львівські забудовники Орест Андрусяк і Любомир Борис.