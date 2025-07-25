Візуалізація озера на вул. Замарстинівській

У Львові біля ТЦ Spartak облаштують громадський простір із озером, дитячим майданчиком та закладом громадського харчування. Відповідні містобудівні умови та обмеження представив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев під час засідання виконкому ЛМР 25 липня.

«Запропоновано облаштувати водойму з дитячим майданчиком, пішохідним простором навколо та закладом харчування. Заклад харчування буде попри будівлю торгівельного центру «Спартак». На візуалізаціях видно, що заклад харчування затулятиме глуху стіну, натомість основний акцент буде на громадському просторі і водній споруді», – сказав Антон Коломєйцев.

Візуалізація громадського простору з озером

За містобудівними умовами та обмеженнями звернулося ТзОВ «Науково-технічний центр міжгалузевих програм», що належить власниці будівельної компанії «Авалон» Аллі Шамовій.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, у 2023 році навколо водойми виник скандал, адже забудовник Avalon під час будівництва житлового комплексу осушив промислові ставки та засипав будівельним сміттям.

Як зараз виглядає територія, де облаштують озеро (фото ЛМР)

У міській раді інформували, у 2023 році представники компанії Avalon замовили гідрогеологічні дослідження ділянки, під час яких виявили порушення джерела живлення Голосківського струмка, через що природнє відновлення ставків неможливе. Тож забудовник планує зробити декоративний ставок орієнтовною площею до 800 м2, збудувати поруч одноповерховий заклад громадського харчування з літнім майданчиком, а ще облаштувати довкола озера відпочинкові та ігрові майданчики.