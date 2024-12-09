Озеро на вул. Замарстинівській буде відкрите для всіх охочих

У понеділок, 9 грудня, у Львові проведуть громадські слухання проєкту внесення змін до детального плану території житлового району «Голоско» (зміна 3). Він передбачає створення на місці осушеного Замарстинівського озера пропонують облаштувати штучний басейн із громадським простором і рестораном. Напередодні слухань ЛМР опублікували візуалізації майбутньої відпочинкової зони.

Як інформував ZAXID.NET, загальний ДПТ мікрорайону «Голоско» затвердили у 2013 році. Проєкт внесення змін охоплює територію площею 13,7 га, що обмежена вул. Замарстинівською, Топольною, Гетьмана Мазепи, Інструментальною та магістральною дорогою та стосується території жіб СТРЦ Spartak і ЖК Avalon Flex.

За оновленим проєктом ДПТ пропонують створити рекреаційну зону з озером і закладом громадського харчування на місці технічних водойм на вул. Замарстинівській, 172. У 2023 році навколо водойми виник скандал, адже забудовник Avalon під час будівництва житлового комплексу осушив промислові ставки та засипав будівельни сміттям.

За фактом забудови ділянки з водоймою на вул. Замарстинівській у травні 2023 року поліція відкрила кримінальне провадження. Слідчі підозрюють, що під час виділення землі забудовнику посадовці міської ради зловживали службовим становищем, коли передавали під забудову комунальну ділянку з водним об’єктом. Офіційні підозри в цій справі наразі не вручені.

З проханням внести зміни в детальний план, аби облаштувати відпочинкову зону, звернулося ТзОВ «Науково-технічний центр міжгалузевих програм», що належить власниці будівельної компанії «Авалон» Аллі Шамовій. Як повідомили у ЛМР, замість промислових ставків забудовник планує облаштувати відкриту рекреаційну зону для відпочинку мешканців.

Візуалізація озера на вул. Замарстинівській

«На місці колишнього промислового об’єкта – кількох невеликих рибних ставків – буде одне рекреаційне озеро. Також поруч з озером планують розмістити заклад громадського харчування. Його початкові достатньо масштабні параметри не підтримала містобудівна рада, тож нині в детальному плані є відкоригований варіант суттєво меншої площі цього закладу», – розповів заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач.

Як повідомили в ЛМР, у 2023 році представники компанії Avalon замовили гідрогеологічні дослідження ділянки, під час яких виявили порушення джерела живлення Голосківського струмка, через що природнє відновлення ставків неможливе. Тож забудовник планує зробити декоративний ставок орієнтовною площею до 800 м2, збудувати поруч одноповерховий заклад громадського харчування з літнім майданчиком, а ще облаштувати довкола озера відпочинкові та ігрові майданчики.

«Ми маємо чіткий намір реалізації рекреаційного озера. Зокрема, тому що це частина нашого меморандуму, який уклали з мешканцями прилеглої території. Коли раніше тут були ставки для розведення риби, то зараз це буде якісна рекреаційна зона із однією водоймою, доступною для усіх мешканців. Проєкт справді буде унікальним і цінним як для самих мешканців, так і для громади», – розповів CEO девелоперської компанії Avalon Роман Давимука.

Візуалізація озера на вул. Замарстинівській

Вже навесні 2025 року, після погодження змін до детального плану території, забудовник планує розпочати роботи.

Додамо, що громадське обговорення проєкту внесення змін до детального плану території житлового району «Голоско» (зміна 3) відбудеться 9 грудня у приміщенні Міського палацу культури імені Гната Хоткевича на вул. Кушевича, 1. Початок о 16:00.