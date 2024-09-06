Господарський суд Львівської області задовольнив три позови міської ради та стягнув із підприємців понад 2,3 млн грн боргу за користування комунальною землею.

Як повідомили 6 вересня у Львівській міській раді, ПП «Вікторіс» сплатить місту 958 тис. грн боргу за користування комунальною ділянкою на просп. Червоної Калини, 91. У 2014 році ПП «Вікторіс» отримало дозвіл на користування ділянкою площею 1,19 га для обслуговування громадського центру, однак відповідний договір оренди так і не уклала. За інформацією ЛМР, на цій ділянці компанія збудувала і приватизувала недобуд, однак за користування землею не платила.

ПП «Вікторіс» зареєстроване у 1993 році у Львові, його власниками є львівські забудовники Орест Андрусяк і Любомир Борис.

Ще 807,5 тис. грн міськрада відсудила в ТзОВ «Вітас» ЛТД. Із 2009 року компанія користується ділянкою площею 0,3 га, що раніше належала «Концерну-Електрон». Термін оренди завершився у 2019 році. У 2022 році компанія отримала від ЛМР технічну документацію та продовжила оренду ще на 10 років, однак міськрада через суд стягнула борг, який виник за час відсутності чинних документів.

ТзОВ «Вітас» ЛТД зареєстроване у 1992 році біля Червонограда та належить Михайлу Стасюку.

Також суд зобов’язав ТзОВ «Стортрейд» сплатити Львівській міськраді 558 тис. грн за фактичне користування землею на вул. Шевченка, 313-г. У 2023 році ЛМР передала компанії 0,48 га під промисловість. Оскільки рішення суду ще не опубліковане, не відомо, скільки часу фірма користувалась землею без документів.

ТзОВ «Стортрейд» зареєстроване у 2018 році у Львові та належить львів’янам Володимиру Проціву, Оресту Проціву і Ігорю Мицьку.